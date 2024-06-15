محافظ المنوفية يتفقد مستشفى الرمد ومركز رعاية الأطفال المبتسرين

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المنشآت الطبية والمستشفيات لمتابعة انضباط، وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الاطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية للتأكد على جاهزية المستشفيات بنطاق المحافظة، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

ورافقه خلالها اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، الأستاذة هناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم، والدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي، الدكتور إبراهيم البديوي مدير مستشفى الرمد.

وتفقد محافظ المنوفية، العيادات الخارجية بمستشفى رمد شبين الكوم للوقوف على منظومة العمل، وحرص المحافظ على تقديم خالص تهانيه القلبية للمرضى والعاملين بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، وأجرى حواراً مع عدد من المرضى.

واطمأن خلاله على مستوى نوعية الخدمات المقدمة، لهم منذ دخولهم الاستقبال والرسوم المحصلة للوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لهم لضمان تقديم خدمات طبية أفضل.

واستمع المحافظ من مدير المستشفى لشرح وافي عن اّلية العمل وقوة الأطقم الطبية وحجم تردد الحالات على مدار اليوم وزيادة عدد العيادات الخارجية لاستيعاب تزايد الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى حفاظاً على صحة المواطنين وحقوقهم وضمان التعامل اللحظى مع أية طوارئ

وخلال تفقده للمستشفى قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية علي عمال النظافة دعماً لهم.

كما تفقد محافظ المنوفية مركز رعاية الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة التابعة للجمعية الشرعية بشبين الكوم للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية بحضور الدكتور ميسر الشافعي رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالمنوفية.

واطمأن المحافظ بنفسه على مستوى الرعاية والخدمات الصحية المقدمة وتوافر كافة الاجهزة والمستلزمات اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة للأطفال.

وشدد محافظ المنوفية، على رفع درجة التأهب والجاهزية الكاملة بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريضللتعامل الفورى خلال أيام العيد مع حالات الطوارىء والمترددين، فضلا عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.