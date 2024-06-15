محافظ أسوان يوجه بسرعة التدخل لإصلاح كابل الكهرباء الرئيسي بنصر النوبة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بسرعة التدخل للسيطرة على الحريق ، والتعامل الفورى بإصلاح وصيانة الكابل.

كابل الكهرباء الرئيسى

فور إخطاره بتعرض كابل الكهرباء الرئيسى قدرة 11 ألف كيلو فولت المغذى لمحطة معالجة صرف صحى بلانة لنشوب حريق فى جزء منه.

وشدد عطية، على إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتسبب فى نشوب هذا الحريق بالكابل، وتحمله لتكلفة صيانة وإصلاح الكابل، وهو أحد المزارعين الذى قام بإشعال النيران فى تشوين لكميات من "التبن" والتى كانت موجودة بجوار المحطة مما تسبب فى وصولها للكابل ، وبالتالى تعرض جزء منه للحريق والتلف.

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان نجحت جهود العاملين بالشركة وقطاع الكهرباء والحماية المدنية والوحدة المحلية بمركز نصر النوبة فى صيانة وإصلاح الجزء الذى تعرض للتلف نتيجة للحريق ، وتم توصيل الكابل إلى المحطة لتعمل بكامل طاقتها والتى تصل إلى 60 ألف م3/ يوم.

ولفت إلي أن محطة معالجة صرف صحى بلانة تخدم أكثر من 100 ألف نسمه داخل 10 قرى بمراكز كوم أمبو ودراو ونصر النوبة، ولذا تم التفاعل السريع مع الموقف لتلافى أى تداعيات خطيرة من زيادة منسوب المياه داخل أحواض وبرك الأكسدة بالمحطة.