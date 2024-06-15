تفاصيل جديدة لـ "قتيلة مغاغة" على يد ابنها "ذبحًا" .. ما القصة

قال احد الشهود العيان من جيران السيدة «س.ع. ا» 58 سنة، «ممرضة»، التى لقيت مصرعها «ذبحا»، بيد ابنها (المدمن) بمنطقة قلينى باشا، بمدينة مغاغة فى المنيا، إن المجنى عليها تمتاز بحسن الخلق، وأنها قامت بتربية ابنها «المتهم» وشقيقته عقب وفاة والدهما قبل 35 عاما.

مناسك العمرة

وأضاف عدد من جيران وأهالى المنطقة التى كانت تعيش فيها الضحية، أن المجنى عليها أدت مناسك العمرة، وكانت حريصة على أداء الصلوات فى أوقاتها، وكانت (فى خدمة جيرانها ليل نهار)، حيث كان يتم استدعاؤها لرعاية المرضى بحكم عملها.

وكانت منطقة قلينى باشا، بمدينة مغاغة شمال المنيا، شهدت حادث مأساوى عندما أقدم شاب «مدن» على قتل والدته «ذبحا».

وفور تلقى الجهات الأمنية بلاغا بالحادث، انتقل فريق الشرطة، والبحث الجنائي، برئاسة رئيس فرع البحث الجنائي، وإشراف مساعد مدير أمن المنيا للشمال، حيث تم العثور على جثة «س.ع. ا» 58 سنة، ممرضة بأحد المستشفيات بمركز العدوة، ومقيمة بمنطقة قلينى باشا بمدينة مغاغة، ملقاة على الأرض، ومصابه بجرح فى الرقبة.

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة، ابن القتيلة «ش.ش.ر» 33 سنة، عاطل، مقيم بذات العنوان، «مدمن»، وأنه فر هاربا فور ارتكاب الواقعة، وذلك نتيجة دخوله فى مشادة كلامية مع أمه، لمروره باضطرابات نفسية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

تفاصيل حريق في مصنعين بالمدينة الصناعية بـ 6 أكتوبر

اندلع حريق في مصنعي زجاج وموبيليا في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، دون وقوع أية إصابات حتى الآن، وتوالت النيابة التحقيق .

وكشفت التحريات ان النيران ؛ أتت على طوابق المصنعين المكونين من 4 طوابق، ودمرتها عن آخرها.

البداية كانت ببلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في مصنعين بالمدينة الصناعية بـ6 أكتوبر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق ودفعت بـ4 سيارات للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المجاورات، وكذلك انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحريق، بعد تلقيها بلاغًا باندلاع النيران في مصنعي زجاج وموبيليا وفرضت كردونًا أمنيًا خشية على حياة المواطنين.، وتقوم قوات الحماية المدنية بعملية التبريد، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تفاصيل محاولة ربة منزل قتل زوجها بعين شمس

كما شهدت منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة لسيدة تحاول قتل زوجها، حيث قامت بسكب إناء زيت مغلي أثناء استغراقه في النوم.

كانت البداية؛ عندما تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من إحدي المستشفيات الخاصة باستقبالها فني كاميرات مصاب بحروق من الدرجة الثانية، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بسؤال المجني عليه اعترف أن وراء الواقعة زوجته، بسبب اكتشافها علاقته بسيدة أخرى.

وعقب إعداد الأكمنة، تم ضبط الزوجة، التي اعترفت بالواقعة لقيام زوجها بالتحدث مع سيدة أخرى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.