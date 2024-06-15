اندلع حريق في مصنعي زجاج وموبيليا في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، دون وقوع أية إصابات حتى الآن، وتوالت النيابة التحقيق .

تفاصيل حريق في مصنعين بالمدينة الصناعية بـ 6 أكتوبر

وكشفت التحريات ان النيران أتت على طوابق المصنعين المكونين من 4 طوابق، ودمرتها عن آخرها.

البداية كانت ببلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في مصنعين بالمدينة الصناعية بـ6 أكتوبر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق ودفعت بـ4 سيارات للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المجاورات، وكذلك انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحريق، بعد تلقيها بلاغًا باندلاع النيران في مصنعي زجاج وموبيليا وفرضت كردونًا أمنيًا خشية على حياة المواطنين.، وتقوم قوات الحماية المدنية بعملية التبريد، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تفاصيل محاولة ربة منزل قتل زوجها بعين شمس

كما شهدت منطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة لسيدة تحاول قتل زوجها، حيث قامت بسكب إناء زيت مغلي أثناء استغراقه في النوم.

كانت البداية؛ عندما تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من إحدي المستشفيات الخاصة باستقبالها فني كاميرات مصاب بحروق من الدرجة الثانية، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بسؤال المجني عليه اعترف أن وراء الواقعة زوجته، بسبب اكتشافها علاقته بسيدة أخرى.

وعقب إعداد الأكمنة، تم ضبط الزوجة، التي اعترفت بالواقعة لقيام زوجها بالتحدث مع سيدة أخرى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

وفي سياق اخر تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، إخطاراً من أحد المستشفيات باستقباله سيدة مصابة بكسر بالجمجمة" – مقيمة بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤالها قررت بأنها حال عبورها طريق بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة مجهولة "لاذت بالفرار" مما تسبب في إصابتها المُشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه من مكان الحادث لخشية تعدى الأهالي عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.