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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى من الكنيسة الإنجيلية والمطرانية

المحافظ يستقبل المهنئين
المحافظ يستقبل المهنئين من الكنائس

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، المهنئين، من الكنيسة الانجيلية والمطرانية بطنطا ،الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

وأكد وفد الكنيسة الإنجيلية ومطرانية طنطا الحرص على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصري، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصري  بالأمن والسلامة والرخاء.

ومن جانبه أعرب محافظ الغربية، عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

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