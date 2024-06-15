تهور سائق يدفعه لدهس سيدة وتحطيم جمجمتها في القاهرة

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، إخطاراً من أحد المستشفيات باستقباله سيدة مصابة بكسر بالجمجمة" – مقيمة بدائرة القسم.



وبالانتقال وسؤالها قررت بأنها حال عبورها طريق بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة مجهولة "لاذت بالفرار" مما تسبب في إصابتها المُشار إليها.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه من مكان الحادث لخشية تعدى الأهالي عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة سوزركي

من ناحية أخرى، أصيب 4 أشخاص بالفيوم فى حادث انقلاب سيارة سوزركي، بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي فى نطاق محافظة الفيوم ، تم نقل المصابين الي المستشفي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بين كمين الروس وكوبري أبو صيرفى نطاق محافظة الفيوم ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .

وفى حادث آخر اليوم أصيب 3 اشخاص بالفيوم فى حادث تصادم بين جرار زراعي، وأتوبيس سياحي، بالطريق السياحي بمركز أبشواي، وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي، وأتوييس سياحي، بالطريق السياحي بمركز أبشواي قبل مدخل المدينة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 اشخاص ، وتم نقل المصابين الي مستشفي ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وفى حادث سابق اليوم أصيب 3 اشخاص بالفيوم في حادث إصطدام دراجة نارية بالرصيف، بمركز سنورس .تم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا، بوقوع حادث عند مفترق قرية بركات بمركز سنورس، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن دراجة بخارية اصطدمت بالرصيف، وأسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص ، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة. التى تولت التحقيق.