محافظ القليوبية يشهد إزالة 2 حالة مخالفة

تزامناً مع عيد الأضحى

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، أعمال إزالة ٢ حالة بناء مخالف على أرض زراعية بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ على مساحة ٣٥٠ م٢، بالإضافة إلى إزالة سور تم بناؤه حول قطعة أرض على مساحة 4 أفدنة بقرية سنديون علة الطريق الزراعي.

عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

جاء ذلك بحضور كل من اللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ وسمير عمر رئيس مدينة قليوب والعميد عمر البشير مأمور مركز طوخ .

وأضافت الهجان، أن الإزالة بنفسه بإستخدام معدات إدارة التدخل السريع بالمحافظة، حيث تمت الإزالة بالكامل ووجه الهجان بتحرير محاضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه المحافظ، بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحى وتفعيل الإزالات الفورية من المهد لمنع أي مخالفات خلال إجازة العيد.

خلال جولته، تابع محافظ القليوبية، إزالة قواعد خرسانية لسور على أرض زراعية يتم تجهيزها لاستخدامها في إقامة أنشطة مخالفة، حيث وجه خلال حملة الإزالة بالتحفظ على الحديد المستخدم في البناء، بالإضافة إلى التحفظ على الأخشاب المستخدمة في الشدة الخشبية.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع حماية الأراضي ومديرية الزراعة برفع تراكمات الرتش الموجودة وحرث الأرض مرة أخرى.

وأكد الهجان، خلال جولته على أننا مستمرون في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.

وفي السياق ذاته شدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.