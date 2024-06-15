محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة والإشغالات

تزامناً مع عيد الأضحى..

قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، بجولة تفقدية بمدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ومنع الإشغالات الموجودة بالشوارع، فى إطار استعدادات محافظة القليوبية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتابع المحافظ، المشروعات الجارية وحملات النظافة التي تنظمها المحافظة لرفع تراكمات القمامة والرتش أسفل الكباري وفي المداخل الرئيسية، والتأكد من جاهزية الشوارع والميادين ومحيط المساجد والساحات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة استعدادا لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

وشملت الجولة المرور على الحملة الميكانيكة بمدينة الخصوص ومحور الخصوص وشارع ١٥ مايو وطريق شركات البترول ومحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة.

كما شملت الجولة المرور على شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.



وخلال الجولة، تفقد محافظ القليوبية أعمال الحملة المكبرة التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع حي غرب شبرا الخيمة لرفع تراكمات الرتش والقمامة أسفل كوبري الطريق الدائري نزلة أم بيومي بشارع أحمد عرابي، حيث تم تدبير 10 سيارات حمولة 50 طن وعدد 3 لودر وتم رفع جميع التراكمات ووجه المحافظ بتفعيل الورديات الليلية لضبط أي سيارة تلقي القمامة بالشارع .



كما طالب الهجان باستمرار حملات الإشغالات بالشوارع الرئيسية والجانبية لمنع أي مظاهر عشوائية ومنع تواجد عربات الكارو والعشش والأكشاك المخالفة واتخاذ أقصى العقوبات تجاه المخالفين.

كما وجه المحافظ أيضا بمنع تواجد الباعة الجائلين على الأرصفة والعمل على تسيير الحركة المرورية.



كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.



وأكد المحافظ أن شوارع وميادين المحافظة تتجمل وتتزين لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، حيث كثفت الأحياء أعمال النظافة ، وزراعة الأشجار بالإضافة إلى فتح وتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال الأهالي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك ، وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية إليها.



وأشار محافظ القليوبية، إلي أن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الأضحى، حيث رفعت حالة الطوارئ بقطاعاتها الخدمية وفي مقدمتها المجازر والتي تم إلغاء الإجازات بها لتوفير اللحوم قبل العيد، وكذلك الاستعداد لفتحها مجانا خلال فترة العيد لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد.

وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.



ووجه محافظ القليوبية مديريات الصحة، الطب البيطري والتموين بمراقبة الأسواق وجودة المنتجات والمعروضات وخاصة اللحوم المجمدة والحية.

وأكد قيام المحافظة بشن حملات استباقية يوميا لمراقبة الصلاحية ومنع احتكار المنتجات أو رفع الأسعار.

كما وجه مديرية التموين بالتفتيش المستمر على المخابز، وبقالين التموين ومحطات الوقود والتأكد من توافر كافة السلع.



كما شدد المحافظ على رؤساء المدن بعدم السماح بالذبح في الشوارع والميادين العامة حفاظا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.



مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات مديرية الصحة وتواجد كافة الأطقم على أهبة الاستعداد وزيادة أعداد الأطقم المناوبة من الأطباء والتمريض خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة وتأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مرفق الإسعاف وتمركز السيارات في نطاق الساحات والمساجد والحدائق والمتنزهات أثناء أداء صلاة العيد لسرعة التعامل مع أي حالات طارئة في المناطق المحيطة .



جاءت الجولة بحضورمحمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة وهاني عبد السميع نائب رئيس مدينة الخصوص و ياسر محمد نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء أحمد شريف نائب رئيس شركة نهضة مصر والمهندس عز الدين يحي رئيس فرع القاهرة الكبرى بشركة نهضة مصر ، وعدد من القيادات التنفيذية.