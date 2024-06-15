إستعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد الأضحى

رفعت وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية درجة الاستعداد القصوى والبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين احتفالات المواطنين بـ عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمنشآت المهمة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كل المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.

كما يضطلع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

وفى سياق اخر فقد لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم 4 سيارات، بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع شخص و إصابة 6 اشخاص إثر حادث تصادم بين 4 سيارات.

ونقلت سيارات الإسعاف المتوفى إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم 4 سيارات، بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع شخص و إصابة 6 اشخاص إثر حادث تصادم بين 4 سيارات.

ونقلت سيارات الإسعاف المتوفى إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

وفى سياق اخر فقد اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منشأة القناطر، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة، لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.