ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، بالتعاون مع إدارة تموين مركز يوسف الصديق.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم

وكانت مديرية التموين قد نفذت العديد من الحملات الرقابية بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز للتأكد من انضباط سير العمل.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من الجهات المعنية.

وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالفيوم

وقامت الحملات التموينية بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بالمرور على المخابز البلدية والسياحية ومحلات الجزارة والمحلات التجارية والمستودعات التموينية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، وضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين.

وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط ضبط عدد 2 شيكارة دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 100 كيلو دقيق مدعم ومخصص للمخابز البلدية قبل تهريبه بغرض بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية لدى الجزارين.

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بعدد من المحلات التجارية بناحية مركز يوسف الصديق، وتم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد المخابز شملت نقص وزن الخبز وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن.

بالإضافة إلى ضبط عدد من المخالفات بعدد من الأنشطة التموينية، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد المحال التجارية والمخابز المخالفة بدائرة الإدارة التموينية.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين.

وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في هذا الشأن.

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات.

بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار، مشيرا إلى قيام الإدارات التموينية بالمراكز بتنفيذ حملات على مدار اليوم طول أيام عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز.