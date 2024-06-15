رئيس مياه القناة يتفقد انتظام سير العمل بالمحطات استعدادا لعيد الأضحى المبارك

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، عددًا من محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحى بمحافظات " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاطمئنان علي متابعة سير وانتظام العمل وعمليات تشغيل المحطات وزيادة ضخ مياه الشرب في أوقات الذروة وخاصة خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن جولاته مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك سوء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحى، وقطاع المعامل، وأعمال الملس والتظهير للشبكات والتي تتم بجميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحى، ومتابعة أعمال الصيانة التى تجرى لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية فى العمل.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على جميع العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة علي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، ذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية، لشبكات.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاثة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، عدم إلقاء مخلفات أعمال ذبح الأضاحي، والمواد الصلبة، والمخلفات، والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد رئيس مياه وصرف القناة، على مديرى المناطق بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمتابعة انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب ومحطات رفع الصرف الصحى، بالإضافة إلى مرور فنيو وعمال الشركة على خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى الرئيسية والفرعية، على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أى مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وخاصة خلال اجازة عيد الأضحي المبارك وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة في إقليم القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، بالتجاوب الفوري والسريع مع الأعطال المفاجئة وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات في فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، مع استمرار منع إجازات جميع العاملين في المواقع الهامة خلال إجازة عيد الاضحي المبارك، بالإضافة الي متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.