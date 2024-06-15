مديرية الري بالفيوم تواصل أعمال تطهير الترع والمجارى المائية

تواصل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، تنفيذ أعمال التطهير بالترع والمجاري المائية، لضمان وصول المياه إلى النهايات بقرى ومراكز المحافظة خلال فصل الصيف.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الري بالفيوم، وفى إطار خطة المديرية لتطهير الترع والأباحر بكافة مراكز المحافظة لضمان سهولة وصول مياه الري إلى النهايات.

تطهير الترع والأباحر بالفيوم لضمان وصول المياه إلى النهايات

خلال ذلك قامت هندسة ري سيلا برئاسة المهندس محمد علاء مدير الهندسة، بتنفيذ أعمال التطهير ونزع الحشائش بعدد من الترع والمجارى المائية، والتي شملت تطهير مسقة الجفاده وفروعها، بالإضافة إلى نقل مخلفات التطهير إلى خارج المناطق السكنية المتاخمة للمجاري المائية.

بالإضافة إلى إستمرار أعمال التطهير أمام أفمام الأباحر الرئيسية والفروع لتحسين حالة المياه بالنهايات، وتغذية الترع والمجارى المائية، في اطار خطة الهندسة لتطهير كافة الترع والمجاري المائية، واستكمالا لأعمال التطهير التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، واستمرت حتى شهر يونيه الجاري.

وفي سياق متصل نفذت هندسة ري طامية برئاسة المهندس محمد أشرف مدير الهندسة، أعمال التطهير ونزع الحشائش بأفرع الجمهورية للعمل على وصول المياه إلى نهايات الترع وخاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات



ومن جانبها أكدت المهندسة جيهان عباس مدير عام رى شرق الفيوم، إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع، مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكافة أنحاء المحافظة، موضحة أنه جاري تطهير عدد من الترع وكافة الفروع والجنابيات على الجانبين، بزمام هندسة ري سيلا وهندسة ري طامية.

وتفقدت مدير إدارة ري شرق الفيوم، حالة المياه على عددا من الترع والمجارى المائية، تم خلالها قياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية.

وأشارت إلى أن الإدارة تولي أعمال تطهير الترع والمجارى المائية اهتماما، وهو ما يتطلب فتح المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى النهايات، وتغطية كافة الأراضي الزراعية التي تشملها مقررات المياه.