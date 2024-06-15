غرفة للطوارئ والأزمات بمياه سوهاج استعدادا لعيد الأضحى المبارك

عقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، إجتماعا موسعا بمسئولى الشركة من رؤساء قطاعات ورؤساء مناطق ومديري عموم لبحث الاستعدادات النهائية للقطاعات ولغرفة الطوارئ والازمات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخطة كل قطاع من خلال فترة أيام العيد للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى والجدية في العمل واليقظة التامة من خلال اللجان المشكلة للتعامل الفورى مع أى أحداث قد يتعرض لها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة .

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أنه يتم الاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين من خلال غرفة الطوارئ والازمات بالشركة والمدعمة بأحدث الأجهزة الحديثة والإنترنت فائق السرعة لتحقيق التواصل الفورى والبث المباشر للأحداث الطارئة حين وقوعها كما تم ربط غرفة الأزمات والطوارئ بغرفة الأزمات والطوارىء بوزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام محافظة سوهاج .

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار على أنه تم ربط غرفة الطوارئ داخليا بالخط الساخن 125 وجميع قطاعات الشركة الفنية لتحقيق الترابط بين جميع المتعاملين فى حل الأزمات وتوفير المعلومات الصحيحة والفورية لاتخاذ القرار الصحيح وحل جميع المشكلات فى أسرع وقت ممكن .

وشدد رئيس مياه سوهاج على مراجعة خطة الشركة لتوفير مياه الشرب النقية بالمناطق التى تعانى من ضعف ضغوط المياه موجهًا بتوفير سيارات مياه تحت الطلب بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ وتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً للخطة الموضوعة .

وناشد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار المواطنين بترشيد إستهلاك المياه وحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخلها لأن هذا يعرضها للانسداد مضيفا ان العاملين بشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج يبذلوا جهودا غير عادية خلال ايام الأعياد ويواصلون العمل بكل جهد .