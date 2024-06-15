صحيفة: لجوء ماكرون لحل البرلمان والانتخابات المبكرة مقامرة سياسية

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن لجوء الرئيس الفرنسي إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فوز حزب مارين لوبان اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية هي لعبة روليت روسية، أي مقامرة بالحياة أو الموت السياسي، وذلك بعد أن وصل دعم اليمين المتطرف إلى مستوى قياسي في الانتخابات الأوروبية.

وقالت إحدى الشخصيات الوسطية البارزة هذا الأسبوع إنهم لم يناموا بشكل صحيح منذ الإعلان عن حملة الانتخابات التي ستكون الأقصر في تاريخ فرنسا الحديث، والتي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أسابيع. وقال بعض أنصار الحزب إن عالمهم انقلب رأسا على عقب.



واعتبر معارضو ماكرون على اليسار أنه من الحماقة المطلقة الدعوة إلى انتخابات برلمانية مفاجئة في وقت بلغ فيه دعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المناهض للهجرة أعلى مستوياته في التاريخ. وقال العديد من السياسيين إن ماكرون يقامر سياسيا.

وتأسس حزب لوبان الوطني تحت اسم الجبهة الوطنية على يد والدها جان ماري لوبان.

ولعقود من الزمن كان يُنظر إليها على أنها خطر على الديمقراطية لأنها تروج لوجهات نظر عنصرية ومعادية للسامية ومعادية للمسلمين، لكن الانتخابات الأوروبية التي جرت الأسبوع الماضي حصلت على رقم قياسي بلغ 31.4% من الأصوات الفرنسية. وكان هذا ضعف النتيجة التي حصل عليها الوسطيون تحت زعامة ماكرون، الذين هم في أدنى مستوياتهم. كما يتوزع دعم لوبان بالتساوي على نحو متزايد ــ فقد تصدر حزبها الأصوات في أكثر من 90% من البلديات في فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن التنبؤ بالنتيجة التالية أمر معقد، لكن منظمي استطلاعات الرأي يتفقون على الاتجاه العام: يمكن لليمين المتطرف أن يحقق مكاسب هائلة وتاريخية، من 88 مقعدا إلى أكثر من 200 مقعد، مما قد يسمح له بدخول الحكومة.

ومن الممكن أن تأتي الجبهة الموحدة لأحزاب اليسار في المرتبة الثانية. وقد تخسر مجموعة ماكرون الوسطية، التي تأسست عام 2016 كإعادة ابتكار جذرية للمشهد السياسي الفرنسي والتي وعدت بإعادة تنشيط السياسة والحد من جاذبية اليمين المتطرف، جزءًا كبيرًا من مقاعدها وتحتل المركز الثالث. وفي نهاية المطاف، لا يمكن أن تكون هناك أغلبية برلمانية مطلقة.

ووسط الحيرة بشأن سبب الدعوة للانتخابات، وصف ماكرون نفسه بأنه "متفائل لا يتزعزع" وكان "مستعدا للفوز". وقال إنه يثق في قدرة الناخبين الفرنسيين على التمييز الآن بين التعبير عن الغضب في صناديق الاقتراع في الانتخابات الأوروبية والمخاطرة بوجود حكومة متطرفة في فرنسا قال إنها ستدمر تماسك المجتمع وتدمر الاقتصاد. وقال إنه مقتنع بأن عددا كبيرا من الفرنسيين "لم يدركوا أنهم وسط هذه الحمى المتطرفة" وسيصوتون لإنقاذ الموقف الوسطي.

وقال أحد أعضاء الوفد المرافق لماكرون إن الانتخابات المبكرة "وحشية" بالنسبة لنواب ماكرون الوسطيين، الذين خرج الكثير منهم بالفعل في حملاتهم الانتخابية للحفاظ على مقاعدهم، لكنها كانت ضرورية وعقلانية. وقال المصدر إن ماكرون، بعد هزيمة الانتخابات الأوروبية أمام اليمين المتطرف وسنتين مشحونتين دون أغلبية مطلقة في البرلمان، لا يمكنه الاستمرار دون الاستماع إلى الشعب.

وقال ماكرون هذا الأسبوع إنه يستطيع تشكيل حكومة ائتلافية وسطية واسعة جديدة إذا انضم إليه المزيد من السياسيين من اليمين التقليدي واليسار الديمقراطي الاجتماعي. لكن هذا الشكل من التحالف أثبت أنه مستحيل منذ إعادة انتخاب ماكرون عام 2022، عندما خسر الوسطيون أغلبيتهم المطلقة في البرلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن المزاج العام في فرنسا متوتر. وانخفضت معدلات ثقة ماكرون وتخلى عنه الناخبون من يسار الوسط في الانتخابات الأوروبية، واتهموه بالانحراف إلى اليمين بقانون الهجرة والدفع برفع سن التقاعد. وقال ماكرون إن استطلاعات الرأي أظهرت أن غالبية الناس وافقوا على قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة. لكن استطلاع حديث أظهر أن 57% يريدون استقالة ماكرون إذا هُزم الوسطيون في التصويت.

ويصر الرئيس الفرنسي على أنه لن يستقيل وحتى لو تمكن حزب التجمع الوطني من إدارة التحدي الكبير المتمثل في الوصول إلى الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي وتشكيل حكومة مع زعيمه البالغ من العمر 28 عامًا، جوردان بارديلا، كرئيس للوزراء لأن ماكرون يمكن أن يبقى رئيسًا لمدة ثلاث سنوات أخرى وسيظل مسؤولا عن الدفاع والسياسة الخارجية. ومع ذلك، فإنه سيفقد السيطرة على الأجندة المحلية، بما في ذلك السياسة الاقتصادية والأمن والهجرة والشؤون المالية.

وقدم ماكرون مجموعة واسعة من أفكار الحملات هذا الأسبوع، بدءًا من الدعوة لإجراء مشاورة وطنية حول العلمانية في فرنسا إلى حظر الهواتف المحمولة للأطفال دون سن 11 عامًا. وحذر من أن فرنسا تواجه خيارًا بين الوسطيين "أو المتطرفين"، قائلًا إن هناك خيارين التطرف في فرنسا، والذي وصفه بأقصى اليمين وأقصى اليسار.

وقال إن حزب جان لوك ميلينشون اليساري "فرنسا الأبية" كان متطرفا، وحذر الأحزاب اليسارية الأخرى من التحالف الانتخابي الذي يضمهم. لكن هذا التحالف يمكن أن يسجل نتائج أعلى في الانتخابات المبكرة من الوسطيين في ظل ماكرون.