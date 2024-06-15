توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن ماس كهربائي، وراء اشتعال حريق بمنزل في الحوامدية، واستمع رجال المباحث لمالك المنزل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال النيران.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، باشتعال حريق في منزل بالحوامدية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وقبل امتدادها للعقارات المجاورة.

أجرى رجال المباحث معاينة للمنزل، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.