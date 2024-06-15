السبت 15 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ماس كهربائي وراء اشتعال حريق بمنزل في الحوامدية

بوابة الوفد الإلكترونية

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن ماس كهربائي، وراء اشتعال حريق بمنزل في الحوامدية، واستمع رجال المباحث لمالك المنزل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال النيران.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، باشتعال حريق في منزل بالحوامدية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وقبل امتدادها للعقارات المجاورة.

أجرى رجال المباحث معاينة للمنزل، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

الجريدة الورقية