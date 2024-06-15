لجنة هندسية لمعاينة عقار الساحل المنهار

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة، لإعداد تقرير مفصل عن سبب انهيار عقار مكون من 3 طوابق.

كما طالبت النيابة بالتأكد من صدور قرار تنكيس أو إزالة له من عدمه، بالإضافة إلى اعداد تقرير أخر للأدلة الجنائية للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغا من الأهالي في المنطقة يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بأحد الشوارع، على الفور أنتقل رجال الامن إلى مكان العقار المنهار، وتبين من خلال الفحص الأولى أن العقار قديم ومكون من 3 طوابق، وأتضح أن المنزل متهالك أيضا وكان به عدة تصدعات.

تم إخطار رجال الإسعاف، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الهيئة لنقل أي مصابين جراء الحادث، كما أنتقل رجال الحماية المدنية للبدء في أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن أي أشخاص تحت الركام.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بانتداب رجال الأدلة الجنائية وإعداد تقرير فنى عن سبب الانهيار.