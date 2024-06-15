رفع 620 طن قمامة بالمنطقة المركزية في الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة لتحسين مستوي النظافة بنطاق المنطقة المركزية في كل من شرق وغرب ومركز المنصورة، بالتنسيق جهاز النظافة والتجميل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد أن الحملة تستهدف رفع تراكمات المخلفات الصلبة وتراكمات المخلفات البلدية وتشغيل المكنسيات وتدعيم المساحات الخضراء ورفع كفاءة الاضاءة بالحدائق والميادين لإضفاء البهجة بالعيد، مؤكداً أنه يشارك في أعمال الحملة عدد 14 مركز ومدينة وحي علي مستوي المحافظة من خلال توفير المعدات والعمال وباشراف نواب رؤساء المراكز بالوحدات المحلية المشاركة.

وأوصح أن تنفيذ هذه الحملة يأتي تفعيلا لخطة المحافظة التي تستهدف رفع التراكمات بأنحاء المنطقة المركزية بمناسبة العيد.

وقال محافظ الدقهلية، أنه تم رفع 540 طن مخلفات بلدية و80 طن اتربه وتقليم اشجار بالشوارع والميادين والمداخل والمخارج بالمنطقة المركزية لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

ومن جانبه قال محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، أنه بمشاركة الاستاذ احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات، والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لكل من شرق وغرب ومركز المنصورة قطاع المنطقة المركزية والسادة رؤساء الوحدات المحلية في كل من المطرية المنزلة الجمالية ومنية النصر ودكرنس وميت غمر وأجا والسنبلاوين وتمي الامديد وبني عبيد جمصة، وبإشراف النواب بالوحدات المشاركة حيث تم تنفيذ اعمال غسيل ارصفه شارع عبد السلام عارف والمشاية وشارع الجيش ورفع الأتربة من شارع سكة سندوب وتشغيل المكنسيات بشوارع الجيش والجمهورية والمشاية وشوارع بورسعيد وكوبري المرور و شوارع عبد السلام عارف وقناه السويس و سعد زغلول و الطريق الدائري، وتم تقليم الأشجار والحشائش بشارع الجيش وبحدائق شجره الدر وعروس النيل و صباح الخير يا مصر وبالحدائق المفتوحه بشارع الجيش وقناة السويس، وتم ري المسطحات الخضراء ودهان الارصفه والنيوجيرسي بمداخل مدينة المنصوره واستمرت أعمال رفع كفاءة النظافة العامه بشوارع المشاية والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه شوارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشوارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعه وشوارع كلية الاداب والعبور و ميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه ومشعل والنخله والثانويه والمدير والبداله وشوارع الدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشوارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه ومحمود شاهين و شارع الخلطه الاسفلتيه والسيد سليم ونطاق مركز المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن جميع التنفيذيين يعملون بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من اجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنى الدقهلية.