إسرائيل تخصص وحدة للتعامل مع المتظاهرين المطالبين بإطلاق المحتجزين

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الشرطة الإسرائيلية خصصت وحدة نخبة للتعامل مع المتظاهرين في القدس، المطالبين بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن هذه الوحدة مخصصة أصلا للتعامل مع جرائم خطيرة، مثل إحباط هجمات إرهابية، وأشارت إلى أن الوحدة حاولت تجنيد محتجين وزرعهم داخل المظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة وإعادة الأسرى.

وأوضحت الصحيفة أن أعضاء في الوحدة تنكروا في هيئة متظاهرين بالقدس، ثم شوهدوا فجأة وهم يقومون باعتقالات مفاجئة.

وصعّدت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في الأسابيع الأخيرة، احتجاجاتها ومظاهراتها التي تطالب الحكومة بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، لكن دون جدوى، لإصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب، للبقاء في السلطة، وفق مراقبين.

الرصيف العائم

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن اليوم، وبسبب التوقعات بأرتفاع أمواج البحر، سيتم تحريك الرصيف المؤقت من موقعه الراسي على شاطيء غزة، وسحبه مرة أخرى إلى منطقة أشدود، إسرائيل.

وقالت القيادة عبر حسابها على منصة إكس: إن سلامة أفراد الخدمة أولوية قصوى، كما أن نقل الرصيف بصورة مؤقتة سيمنع حدوث اي أضرار هيكلية ممكن ان تنجم نتيجة ارتفاع مستوى البحر.

اضافت، أنه لم يتم اتخاذ قرار نقل الرصيف مؤقتًا بسهولة ولكنه ضروري لضمان استمرار ديمومة الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات في المستقبل.



واشارات إلى أنه، سيتم إعادة تثبيت الرصيف بسرعة على ساحل غزة بعد إنقضاء فترة ارتفاع مستوى البحر وسيتم استئناف تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.



ولفتت القيادة المركزية، إلى أنه منذ 17 مايو تم تسليم أكثر من 3500 طن متري (7.7 مليون رطل) عبر الرصيف البحري لتسليمها الى المنظمات الإنسانية.