باكستاني الجنسية.. "الوفد" تنشر صورة أول مولود على عرفات بموسم الحج 2024

شهد موسم الحج لعام 2024، ولادة أول طفل على جبل عرفات، إذ استقبلت مستشفى جبل الرحمة، أول حالة ولادة في مشعر عرفات لعام 2024، لمواطنة باكستانية الجنسية في الرابعة والثلاثين من عمرها، كانت تؤدي ركن الحج الأعظم بالوقوف على جبل عرفات.

وسُمي الطفل المولود على جبل عرفات في موسم الحج لعام 2024، باسم "إياد".

وأكد الطبيب المسؤول عن حالة المولود الباكستاني، أن الطفل في حالة صحية جيدة، وأنه ولد بعد 37 أسبوعًا من الفترة الحمل، موضحًا: وزنه 3 كيلو و40 جرامًا، كامل النمو، وبصحة جيدة جدًا.

صورة أول مولود على جبل عرفات بموسم الحج 2024

أما عن حالة الأم، أكد الطبيب أنها بصحة جيدة ولا يوجد لديها أي تاريخ مرضي، موضحًا أن هذه هي الولادة الثالثة لها.

ويوافق اليوم السبت 15 يونيو 2024، 9 ذي الحجة 1445 هجريًا، وقفة عرفات، وغدًا الأحد 16 يونيو، أول أيام عيد الأضحى المبارك، حسبما أعلنت المملكة العربية السعودية، ودار الإفتاء المصرية.