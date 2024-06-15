سرايا القدس: الرهائن الإسرائيليون لن يعودوا إلا بهذه الشروط

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، السبت، إن إعادة الرهائن الإسرائيليين لن يتم إلا بعد تنفيذ شروط عدة.

وأضافت أن السبيل الوحيد لإعادة الرهائن الإسرائيليين هو انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة وإنهاء هجماتها والتوصل لاتفاق لتبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل محتجزين فلسطينيين، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.

يأتي هذا في ظل استمرار المعارك في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية حيث كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، السبت، بمقتل 8 جنود إسرائيليين في تفجير ناقلة جند خلال المعارك بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال موقع "حدشوت بزمان" إنه "في حدود الساعة الخامسة فجرا، في غزة تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة".

وأضاف: "مروحيات إسرائيلية تحمل جنودا من حدث رفح هبطت في مستشفيات بيلنسون وشعاري تسيديك".

وأكد المصدر أن الجيش أبلغ عائلات ثمانية جنود إسرائيليين بمقتل أولادهم في معارك قطاع غزة بعد إصابة آليتهم بصاروخ مضاد للدروع.

وما يزال عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يرتفع منذ بداية الحرب يوم 7 أكتوبر. وتقول مصادر إن العدد تجاوز الـ600، إلى جانب آلاف المصابين.

وكشف تقرير إسرائيلي، الجمعة، أن كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد يقدرون بأن العملية العسكرية في رفح ستنتهي بعد أيام قليلة.

وبحسب التقرير، الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية، فإن المسؤولين الأمنيين يقدرون أن العملية في رفح ستنتهي خلال أسبوعين بعد إخلاء جميع السكان المدنيين.