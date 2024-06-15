السبت 15 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أطفال غزة يحيون يوم عرفة ويستقبلون عيد الأضحى المبارك رغم الحرب.. شاهد

شاب يحلق لطفل نازح
شاب يحلق لطفل نازح في غزة

 رغم المجازر وفقد الأحباب في غزة، لا يزال هناك أمل أن نصر الله قريب، بهذه الصورة عبّر عدد من الأطفال في فيديو مُبهج، أحيوا يوم عرفة بالتكبيرات من بين الركام، ورغم انعدام وجود لحوم الأضاحي، يستعدون لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كما ساهم عدد من الشبان بمبادرة لحلق شعر الأطفال النازحين في مراكز الإيواء بقطاع غزة مجانًا قبل العيد.

 

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في يوم عرفة.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

سيكون عيدنا داخل قسم الطوارئ لاستقبال المجازر:

 وقال الطبيب الفلسطيني عز الدين: من داخل مستشفى الأهلي العربي في غزة، 250 يومًا من الإبادة الجماعية وما زلنا هنا أحياءً وصامدين، غداً أول أيام العيد، عيد بدون أب بدون أخ بدون أخوال بدون جدة، لقد رحلوا في الغالب.

 وأضاف عبر حسابه على منصة أكس: سيكون عيدنا داخل قسم الطوارئ لاستقبال المجازر الذي يرتكبها الاحتلال في كل ثانية.

 

المساجد في غزة تصدع بالتكبيرات: 

 تداول عدد من الغزيين مقاطع تظهر مكبرات المساجد تصدح بالتكبير قبيل العيد في منطقة الثلاثيني بقطاع غزة .

 

 

 

ارتفاع أعداد الشهداء:

 في آخر بيان لوزارة الصحة في غزة، أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 37266 شهيد و85102 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

 

حرب غزة:       

 وتواصل قوات الاحتلال حربها العدوانية على قطاع غزة منذ 252 يوميًا، خلفت نحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، جراء إغلاق المعابر، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

 

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