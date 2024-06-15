مدير تعليم المنشاه يشهد ختام أنشطة مرحلة رياض الأطفال

شهد محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية ونقيب المعلمين فعاليات الحفل السنوي لختام أنشطة مرحلة رياض الأطفال بمدرسة شمس الغد الخاصة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م بحضور إسماعيل مظهر أبو كريشة رئيس مجلس الإدارة والعمدة الحاج أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة عضو مجلس النواب السابق وفضيلة الشيخ ممدوح مهران عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ونيافة الأنبا القمص سليمان القمص راعي كنيسة أولاد علي ونيافة الأنبا كيرلس سعيد راعي كنيسة منجوج ونيافة الأنبا جرجس سمير راعي كنيسة أولاد سلامة ونيافة القمص متى رفعت وهريدي أحمد هريدي موجه أول التربية المسرحية بالمنشاه ومحمد عماد الدين مدير مدرسة أولاد علي الثانوية بنات وحسني عبد الرحمن عبد اللاه نائب مدير عام مدرسة شمس الغد وعبد اللاه مدير المرحلة الإبتدائية والسيد أبو كريشه مدير إدارة العلاقات العامة للمدرسة ومنار عادل أبو الحسن مديرة الروضة وكوكبة متميزة من قيادات التعليم بالمدرسة والمهتمين بالمنظومة التعليمية وأولياء الأمور والتلاميذ.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاه مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية والأغاني الوطنية والعروض المسرحية قدمها تلاميذ مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة والتي نالت إعجاب وتفاعل واستحسان الحاضرين والتي اتسمت بالطابع الوطني والغناء لشهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة وشهداء دولة فلسطين الشقيقة أظهرت موهبة كبيرة يتمتع بها تلاميذ مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة.



وخلال كلمته رحب مدير عام الإدارة بالحضور قائلاً نلتقي بكم اليوم لتكريم بيئة تعليمية متميزة تسير جنباً إلى جنب في منظومة التعليم بالمنشاه بيئة داعمة للتعليم الحكومي وتسير بخطى حثيثة وفق سياسات التعليم وخطة التحول الرقمي ورؤية مصر التعليمية ٢٠٣٠ مؤكداً علي مدي إهتمام مديرية التربية والتعليم بسوهاج بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة وتعليم المنشاه بالأنشطة الطلابية بمختلف المراحل التعليمية باعتبارها من أهم عوامل ربط التلميذ بالمدرسة ولما لها من أثر في تقوية نشاط التلاميذ الذهني وزيادة تحصيلهم المعرفي وإبراز مواهبهم وقدراتهم الإبداعية .



وأشاد محمد أبو الفضل علي بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه تلاميذ مرحلة رياض الأطفال بمدرسة شمس الغد الخاصة مشيراً إلي أهمية تلك المرحلة في تنمية مهارات وقدرات الطفل وإكسابه الخبرات التي يستطيع من خلالها تقوية وتشكيل شخصيته.



وأوضح مدير عام تعليم المنشاه أن العمل التعليمي يسعى دائماً لتحسين نواتج التعلّم وتجويد مخرجات التعليم وتطويع التقنية في عملية التعلّم وتطويرها ومواكبة النقلات العلمية نحو بناء جيل يعيش في تناغم من العطاء والتسامح والتعاون والإخلاص وفق غايات وأهداف ومناهج واضحة ومحددة تحت توجيه قيادتنا السياسية الرشيدة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بما يخدم الرؤية التعليمية للبلاد ٢٠٣٠ وبما يوجه به المسؤولين عن المنظومة التعليمية بالمحافظة بقيادة اللواء،طارق الفقي محافظ الأقليم والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وقيادات التعليم بالمديرية.



وأبدى محمد أبوالفضل إعجابه بما شاهده من نماذج ومواهب للأطفال والتلاميذ منوهاً بأهمية استغلال المواهب وتنميتها ودعمها تحقيقاً للتميز واستثمارهم بما يخدم الوطن مشيراً إلي ضرورة العمل الدائم والتشجيع المستمر للطلاب لتطوير التعليم وغرس الأخلاق القويمة،كما أشاد بالمجهود الذي بذل لتنفيذ الأنشطة التربوية والتعليمية وإبراز تلك المواهب وجهد القائمين علي المنظومة وسعيهم الدائم من أجل الإرتقاء بالأسلوب التربوي والسلوكي للأبناء متمنياً لهم جميعاً التوفيق الدائم والسداد.