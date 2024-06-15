السبت 15 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران تتصدى لمسلحين وتضبط قنابل على الحدود في بلوشستان

إيران
إيران

قالت إيران إنها تصدت لمجموعة مسلحين حاولت دخول البلاد من حدودها الجنوبية الشرقية، وضبطت بحوزتهم أسلحة وأعتدة.

 

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ونقلت وكالة «مهر» الحكومية، السبت، عن قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، أن قواته «تصدت فجر السبت لمجموعة إرهابية حاولت دخول البلاد عبر حدود مدينة سراوان»، في محافظة بلوشستان المحاذية لباكستان.

 

وأوردت الوكالة تصريحات علي كودرزي، التي جاء فيها أن «أفراد مجموعة إرهابية حاولوا دخول البلاد لتنفيذ أعمال تخريبية، إلا أنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم».

 

وأوضح قائد حرس الحدود، أن عدداً من أفراد المجموعة أُصيب جراء الاشتباك معها، وأنهم لاذوا بالفرار بسبب النيران الكثيفة.

 

وأعلن كودرزي ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة ومخازن الرصاص والقنابل اليدوية وأجهزة اللاسلكي، وفقاً لوكالة «مهر».

 

وفي 18 مارس (آذار) الماضي، قُتل أحد جنود حرس الحدود الإيراني برصاص مجهولين عبروا الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، وفقاً لما نقلته وكالة «إرنا».

 

تشكّل بلوشستان منطقة مضطربة على الحدود الإيرانية - الباكستانية، وتشهد صراعاً منذ سنوات بين القوات الأمنية وجماعات معارضة، تصفها الدولتان بـ«الإرهابية والمتشددة»، إلا أنّها قد تتسبب راهناً في تصاعد التوترات بين الجارتين.

 

تُعد محافظة بلوشستان في جنوب شرقي إيران، وإقليم بلوشستان في غرب باكستان، من أكثر المناطق فقراً في البلدين، وهما منطقتان شاسعتان تكافحان الجفاف باستمرار، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة فيهما.

 

يشكل بلوشستان موطناً لمجموعة البلوش الذين يُقدّر عددهم الإجمالي بعشرة ملايين نسمة، تعيش غالبيتهم في باكستان بما في ذلك إقليم السند، مع وجود ما يتراوح بين 1.5 مليون و3 ملايين في إيران، وأقلية أصغر بكثير في أفغانستان.

حدود للتهريب... و«بلوش»

وتتقاسم إيران وباكستان حدوداً يبلغ طولها نحو ألف كيلومتر (620 ميلاً) تشهد عمليات تهريب كثيرة، خصوصاً للوقود؛ بسبب طبيعة الحدود التي يسهل اختراقها.

 

ولطالما تصاعدت التوترات على جانبي الحدود، لكنّها نادراً ما تشتعل على غرار ما يحصل راهناً؛ إذ تضرب كل من إيران وباكستان ما تسميها أهدافاً «إرهابية» داخل المنطقة.

 

تنشط جماعات بلوشية معارضة في جنوب شرقي إيران وتصنّفها السلطات «إرهابية» أو «مناهضة للثورة»، يصرّ الإعلام الحكومي الإيراني على إطلاق أوصاف آيديولوجية على نشاط المعارضين البلوش. وتقول غالبية الأحزاب في تلك المنطقة إنها تدافع عن حقوق القومية البلوشية، وتتهم السلطات بتطبيق سياسات «التغيير الديمغرافي» و«الإخلال بالهوية».

 

وتحتل محافظة بلوشستان قائمة المحافظات الـ31 من حيث الإعدامات، حسب أرقام منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، المعنية بمراقبة حالات الإعدام في إيران. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنّ 19 حالة في المحافظة من حالات الإعدام في عام 2021 في إيران، كانت بحق أفراد من البلوش.​

 

 

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