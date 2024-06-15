أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت بسوق العبور للجملة

أسعار الفاكهة اليوم السبت.. واصلت أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المحلية وسوق العبور للجملة، تباينها، بالتزامن مع يوم عرفة والاحتفال بعيد الاضحى المبارك، وسجل سعر البطيخ من 8 لـ10 كيلو مابين 64 إلى 80 جنيها.

ويواصل التجار الكشف عن توقعاتهم بأن تشهد أسعار الخضروات خاصة الطماطم، استقرارًا، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توافر معظم أصناف الخضروات في السوق بكميات كبيرة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور للجملة والاسواق المحلية، وتحرص الوفد على تقديم كل ما يخص الاقتصاد المصري والعالمي والعربي، وأسعار السلع في الاسواق المصرية والعربية والعملات والخضروات واللحوم، لاسيما الخضروات والفاكهة قبل عيد الفطر بيوم والتي استقرت خلال تعاملات اليوم السبت، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار الفاكهة اليوم السبت في الاسواق المصرية

كيلو فراولة من 12 إلى 22 جنيه.

كيلو موز وليم من 9 إلى 13 جنيه.

كيلو موز مغربي من 9 إلى 13 جنيه.

كيلو موز بلدي من 7 إلى 11 جنيه.

كيلو موز مستورد من 30 إلى 60 جنيه.

سعر البرتقال الصيفي من 4 إلى 7 جنيهات.

سعر العنب الأسود من 20 إلى 30 جنيه.

سعر التفاح المصري يتراوح من 16 إلى 36 جنيه.

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 60 إلى 100 جنيه.

سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

سعر المانجو الزبدية من 20 إلى 32 جنيها.

سعر المانجو البلدي من 20 إلى 32 جنيها.

سعر المشمش السويسي من 10 إلى 25 جنيها.