وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج والداخل بمناسبة عيد الأضحى المبارك

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الهجرة نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل لوزيرة الهجرة كما يلي:

1- هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جموع المصريين في الخارج والداخل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيةً الله أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان وبكل الخير والرخاء، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

2- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لبحث آخر مستجدات التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف، والذي يتمثل في إنشاء مركز مصري أوروبي لدعم التشغيل في أوروبا وفقًا لاحتياجات أسواق العمل، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء فترة عمله في مصر والتي استمرت لمدة 4 سنوات. وثمنت الوزيرة العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد على مختلف الأصعدة، كذلك الإشارة إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة للبدء في وضع خارطة طريق لإنشاء مركز يمثل نقطة تواصل مستمر بين الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية ليسهل رعاية ودعم تنقل العمالة الماهرة والمواطنين من ذوي الخبرات في مختلف المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتقديم كافة الخدمات والتدريبات التي يحتاج إليها الشباب، ليستفيد الجميع من هذه النتائج وتحقيق ثمار التعاون المرجوة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا.

3- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ بيتر موليما، سفير مملكة هولندا في مصر، لبحث التعاون في عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز جهود الهجرة الآمنة، ومجابهة الهجرة غير الشرعية، وإنشاء المركز المصري الهولندي للهجرة. وأشارت الوزيرة إلى تنسيق الجهود مستمر لتدشين المركز المصري الهولندي للوظائف والهجرة، والذي يعد واحدا من خطوات الشراكة الاستراتيجية، مع الجانب الهولندي، لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، والحرص على تعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ما يضمن تبادل المنافع، مؤكدة أن مصر وهولندا تربطهما علاقات تاريخية متجذرة، وتعزيز التعاون في ملف الهجرة الآمنة سيسهم في تلبية احتياجات السوق الهولندي، بجانب توفير فرص العمل العادلة للشباب المصري المتميز.

4- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيدة/ ناتاشا بوسيجا، الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في مجالات الهجرة، والبناء على النتائج المتميزة التي تحققت نتيجة التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والجانب الألماني في مجال التدريب من أجل التوظيف. ولفتت الوزيرة إلى التعاون مع الجانب الألماني، الذي يعتبر نموذجا للتعاون الثنائي الناجح، خاصة في مجال تدريب العمالة المصرية من أجل التوظيف، وقد تحقق نتيجة هذا التعاون العديد من النتائج الهامة، على رأسها إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، الذي يعتبر أيقونة بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة، لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف و تدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفقاً لاحتياجات ومتطلبات أسواق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص.

5- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في احتفالات الذكرى الثامنة والسبعين للعيد القومي للجمهورية الإيطالية، وذلك بدعوة من السيد/ ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة. وكشفت الوزيرة عن أنه تم الاتفاق على إقامة المركز المصري الإيطالي للوظائف والهجرة، والذي يجرى العمل على تدشينه في القاهرة، ليكون على شاكلة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعد نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية، مؤكدة حرصها على ارتياد السبل كافة التي تساعد الشباب المصري على الالتحاق بالتدريب المهني المتميز، ثم العثور فيما بعد على فرص العمل الآمنة في مختلف الأسواق الجاذبة للعمالة، وبشكل خاص دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعاظم الاحتياج إلى الأيدي العاملة المدربة.

6- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في فعالية الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، والتي أقيمت بالسفارة البريطانية بالقاهرة. وأكدت الوزيرة أن مصر والمملكة المتحدة تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، وأن هناك عددًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية المتميزة في المملكة، عمادها العلماء والأطباء والعديد من الشخصيات العظيمة التي تخدم البلدين والإنسانية، ويحظون باحترام كبير في المملكة المتحدة وكافة أقاليمها، وبشكل خاص في العاصمة لندن، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية.

7- وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الشكر للفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، لاستجابة سيادته لمطالب المصريين بالخارج، وتسيير 3 خطوط جديدة للشركة الوطنية مصر للطيران إلى (مقديشيو وأبيدجان وجيبوتي) بالقارة الإفريقية، أثناء شهر يوليو المقبل، موضحة حرص مؤسسات الدولة المصرية على التنسيق المستمر والفعال لخدمة المصريين بالخارج والداخل، مؤكدة تكامل الجهود، ضمن استراتيجية وطنية تستهدف تناغم العمل لراحة المواطنين، مضيفة أن الجاليات المصرية في الدول الثلاث طالبوا بتوفير خطوط طيران مباشر من وإلى القاهرة، وذلك أثناء لقائهم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" والتي نحرص فيها على الاستماع للمصريين حول العالم.

8- تواصلت السيدة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مع السفير أسامة شلتوت، السفير المصري بدولة الكويت، من أجل الاطمئنان على أوضاع الجالية المصرية، جراء حريق عقار اندلع بمنطقة النقيف بمحافظة الأحمدي بالكويت، حيث اطلعت الوزيرة، على تفاصيل وتطورات الحادث؛ وتبين أنه كان يتواجد اثنان من المصريين في العقار، وحالتهما الصحية مستقرة؛ حيث خرج أحدهما فور تلقيه العلاج والاطمئنان على حالته الصحية، بينما المواطن المصري الآخر مازال يتلقى العلاج جراء تعرضه للاختناق، وحالته الصحية مستقرة، ويتم التواصل مع الجهاز الطبي بالمستشفى لتحديد موعد خروجه فور تلقيه العلاج المناسب والاطمئنان على سلامته.

9- اطمأنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بشأن عودة جثماني شقيقين مصريين "محمد عطا" و"خالد عطا"، اللذين توفيا في المملكة العربية السعودية إثر سقوطهما أثناء عملهما في المنطقة الصناعية بالرياض. وفي اتصال هاتفي بذوي الشابين، قدمت وزيرة الهجرة عن خالص عزائها، مضيفة أن الراحلين تركا حزنًا عميقًا لدينا ولدى الجالية المصرية بالسعودية، مؤكدة أن الوزارة تتابع عن كثب حالة المصريين في الخارج وتعمل على توفير الدعم اللازم لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن الوزارة ستظل دائماً على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة في كل ما يتعلق بشؤون المصريين في الخارج.

10- طمأنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أصحاب الطلبات والحالات المسجلين في التطبيق بمبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج"، من المقيمين في دول تعاني من النزاعات وتعذر استكمال إجراءات التحويلات البنكية الخاصة بهم، بأنه يتم التواصل والتنسيق مع البنك المركزي المصري لإيجاد السبل والطرق الاستثنائية لسهولة عمليات التحويلات بعد إثبات الجدية في طلباتهم، قائلة إنه تم إدراج هذه الطلبات والحالات على جدول أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء بشأن المبادرة، للتنسيق مع كافة الجهات المعنية والبنك المركزي لإيجاد آليات بديلة لاستفادة المصريين المقيمين في دول نزاعات أو ممن يواجهون عوائق في التحويل البنكي وقاموا بالتسجيل على التطبيق للمساواة بين الجميع في الاستفادة من مبادرة السيارات.

11- أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بناء على فتوى دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمصريين المقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر، كما أنه يعد أمرا مستحبا حتى لو كان المُضحّي يعيش خارج البلاد، حيث قررت وزارة الأوقاف فتح باب المشاركة لأبناء مصر المقيمين بالخارج في مشروع صكوك الأضاحي (أضحية أو نذر أو صدقة)، وذلك احتفاءً بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت وزارة الأوقاف أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8 آلاف و500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد، بقيمة 6 آلاف جنيه مصري، على أن يتم تحويل السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أو اليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.

12- هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الطلاب المصريين في دولة الكويت، بعد حصولهم على أعلى الدرجات في نتائج امتحانات الثانوية العامة الكويتية 2024، بشعبتيها العلمي والأدبي، حيث أظهرت النتائج تفوقا ساحقا للطلبة المصريين على مختلف الجنسيات الأخرى. وأعربت الوزيرة عن فخر الدولة المصرية واعتزازها بشبابها ونجاحهم، مؤكدة أن الطلاب المصريين واصلوا تفوقهم المعتاد بتحقيق إنجاز تعليمي كبير هذا العام ‏بعد حصولهم على المراكز الأولى في شهادة الثانوية العامة بالكويت سواء في القسم العلمي بنين وبنات وكذلك القسم الأدبي والقسم الديني.

13- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في احتفالية مرور ٢٠ عامًا على تأسيس مؤسسة "المصري اليوم"، معربة عن سعادتها لحضور هذه الاحتفالية، وسط عدد من السادة الوزراء، وكوكبة من رجال الإعلام والسياسة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال، مشيرة إلى أنها كانت لها بصمة واضحة ومؤثرة خلال مسيرتها بما عزز من رسالة الإعلام المنير والبناء والوطني الذي يدعم قضايا الوطن ويدافع عنه في إطار الدور المنوط به، خاصة في ظل فترات عصيبة وظروف قاسية مر بها وطننا الغالين وقالت :"كل عام والمصري اليوم بخير، كل عام وصحفنا وإعلامنا الواعي، القوي في خدمة المواطن واهداف الوطن من أجل غدٌ أفضل".

14 – شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في الاحتفال بمرور ثلاثة اعوام على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، بدعوة من د. أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة للمتحف، وبحضور كوكبة من كبار الساسة والشخصيات والرموز ومحبي الفن والحضارة المصرية. وأشادت سيادتها بالاحتفالية قائلة: "ليلة مصرية خالصة، شدا فيها المطرب الكبير صاحب الصوت الرائع، مدحت صالح والمطربة المتميزة صاحبة الصوت المصري القوي الجميل ريهام عبد الحكيم في الهواء الطلق، حاولوا فيها تذكيرنا ببعض أعظم وأشهر أغاني أفلام السينما المصرية، جعلتنا نسترجع ذكريات ماضينا الذهبي وتاريخ فن هذا البلد المبدع الخلاق، والذي آثر فنه وثقافته في آلاف الأجيال على مستوى المنطقة العربية والعالم".

15- نشرت وزارة الهجرة "إنفوجرافيك" يتضمن تفاصيل صكوك الأضحية المخصصة للمصريين بالخارج، احتفاءً بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف. وأكدت الوزارة حرصها على تلبية رغبات أبناء مصر في الخارج للمشاركة بأضحيتهم في داخل مصر، ولذلك سعت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إلى توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، (بلدي - مستورد)، بأسعار تبدأ من 8500 جنيه مصري للحوم البلدي، و6000 جنيه للحوم المستوردة، حسبما أعلنت وزارة الأوقاف، على أن يتم الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة.

16- احتفت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، التابعة لوزارة الهجرة، بعيد الأضحى المبارك، وهنأت كل متابعيها بهذه المناسبة قائلة: "مع اتكلم عربي بنقول لكل أولادنا في الخارج.. كل سنة وأنتم طيبين وفرحانين بمناسبة عيد الأضحى المبارك واللي بنقول عليه في مصر العيد الكبير".