مجازر القليوبية تستعد لاستقبال الأضاحى فى عيد الأضحى

رفعت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القليوبية، حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم الإنتهاء من تجهيز المجـازر بعد تطويرها لضمان وصول سلامة اللحوم بطريقة آمنة للمواطنين.

قال عبد الحميد الهجان - محافظ القليوبية، إنه يوجد بالمحافظة عدد 30 مجـ.زرا ونقطة نحر منهم 4 مجـازر خاصة موزعة على جميع مراكز المحافظة، وتم تطوير ورفع كفاءة عدد 15 مجزرا ونقطة ذبيج بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 87 مليون جنيه ، مشيرا إلى جاهزية مجـازر القليوبية لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخلها للكشف على الماشية، وتنظيم العمل والإشراف على أعمال النحر خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطرى فى تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم بمجـازر المحافظة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجـازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

من جانبها أكدت الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، وضع خطة محكمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، مشيرة إلى أن من ضمن الخطة التأكيد على فتح كافة المجـازر بالمحافظة والبالغ عددهم (30) مجزرا لاستقبال المذبوحات من الساعة السابعة صباحًا طوال أيام عيد الأضحى بالمجان، وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر.

وأشارت إلى انه تم توفير احتياجات المجـازر وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم حفاظا على سلامة اللحوم، مع شن حملات رقابية للمرور على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابعت انه تم تدعيم المجـازر بفريق متكامل من الأطباء البيطريين للكشف على الماشية وختمها داخل المجازر حيث تم توقيع الكشف الطبى على الذبائح قبل النحر ومراعاة جميع اشتراطات الذبيحة بعد توقيع الكشف الظاهرى عليها واستبعاد أى ذبيحة تخالف الشروط البيطرية أو السن الشرعية للحيوان.

كانت محافظة القليوبية قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف أخرى فرعية بكافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة لتفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع، حرصا على صحة وحياة المواطنين مع التأكيد على تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة إنتاج الخبز وتوزيعه حسب حصة كل مخبز وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع، خاصةً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.