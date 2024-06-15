ضبط 3 أطنان مواد غذائية ولحوم فاسدة في سوهاج

كثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج حملاتها على الأسواق والمحلات والمطاعم وأماكن بيع وتداول اللحوم والوجبات المطهية الجاهزة استعدادا للاحتفال بعيد الاضحى المبارك بجميع مراكز المحافظة برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وعبد الرؤوف المغربي مراقب عام الأغذية بالمديرية وزكريا سرور نائب مراقب عام الأغذية بالمديرية ورأفت فتحي بهنام مراقب أول أغذية المديرية .



يأتي ذلك في إطار توجيهات للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتعليمات الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وتحت اشراف الدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي بالمديرية وتزامنا مع إقتراب عيد الأضحى المبارك واستمرارا لجهود إدارة مراقبة الأغذية للحرص على وصول غذاء أمن وسليم للمواطن .



أسفرت تلك الحملات التي استهدفت 500 منشأة غذائية ضبط مايقرب من 3 طن من الاطعمة المختلفة والمجمدات والأرز واللحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمي وأيضا مايقرب من 1350 لتر من العصائر والمشروبات الغازية والزيوت مجهولة المصدر وكل هذه المضبوطات غير صالحة للإستهلاك الآدمي .



وتم إعدام مايقرب من نصف طن من اللحوم والدهون والأحشاء والاغذية المختلفة ومصنعات اللحوم والأطعمة الجاهزة مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية وفاسدة .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة أنه تم تحرير 392 محضر جنحة وجاءت كالآتى:- 227 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول وبيع المواد الغذائية و134 محضر لعدم استيفاء أماكن تداول المواد الغذائية للإشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة و31 من المحاضر المختلفة .



وأضاف وكيل الوزارة أنه تم سحب مايقرب من 100 عينة من المشروبات والعصائر واللحوم والأسماك بمختلف أنواعها وإرسالها إلى المعامل للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمي من عدمه كما تم التوصية بإغلاق 64 منشأت غذائية لعدم وجود تراخيص مما يمثل خطر داهم على الصحه العامة للمواطنين .



تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة وخطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج وجاري الإستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.