لو بتفكر.. تعرف على عقوبة الذبح في الشوارع وخارج المجازر

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، الذي يحرص فيه المسلمون المقتدرون على ذبح الأضاحي، والتي تعد سُنة مستحبة.

وفي تلك الأوقات يلجأ الكثيرون إلى ذبح الأضاحي في منازلهم أو في الشارع، وعدم الالتزام بتعليمات الذبح في المجازر الحكومية المخصصة، وهو ما قد يؤثر على البيئة بالسلب، لذا فهناك عقوبات منصوص عليها لمن يخالف القانون.

وتنشر "الوفد" في ذلك التقرير، عقوبات الذبح في الشارع خارج المجازر.

عقوبة الذبح في الشارع

ينص القانون رقم 281 لسنة 1994، والقانون رقم 53 لسنة 66، على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وينص قانون البيئة رقم 4 لسنة 94، وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967، على أن تصل العقوبة لـ10 آلاف جنيه، حسب حجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع، لمن يقوم بالذبح خارج المجازر المخصصة.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وهو ما يعني أن وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة.