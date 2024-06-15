مصر للطيران تشارك في احتفالية "يوم إفريقيا" بأبو ظبي

شاركت مصر للطيران فى احتفالية "يوم أفريقيا" والتى تم تنظيمها فى مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

حضر الحفل عدد من الشخصيات الهامة وممثلي الدول الأفريقية وعدد من سفراء الدول الأفريقية لدى الإمارات، كما شهد الحفل تكريم عمرو الحفني، مدير مكتب مصر للطيران في أبوظبي، من قِبل سفير سيراليون، وذلك تقديراً لدور مصر للطيران البارز في خدمة حركة السفر والسياحة بقارة أفريقيا كما أنها راعياً رسمياً للحفل.

يُعتبر هذا الحدث جزءاً من إستراتيجية مصر للطيران لتعزيز حضورها في القارة الأفريقية وتوطيد العلاقات مع شركائها في المنطقة.