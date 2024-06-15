أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة بتعاملات اليوم السبت

أسعار الخضار اليوم السبت.. واصلت أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المحلية وسوق العبور للجملة، تباينها، بالتزامن مع يوم عرفة والاحتفال بعيد الاضحى المبارك، وسجل سعر البطيخ من 8 لـ10 كيلو مابين 64 إلى 80 جنيها.

ويواصل التجار الكشف عن توقعاتهم بأن تشهد أسعار الخضروات خاصة الطماطم، استقرارًا، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توافر معظم أصناف الخضروات في السوق بكميات كبيرة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور للجملة والاسواق المحلية، وتحرص الوفد على تقديم كل ما يخص الاقتصاد المصري والعالمي والعربي، وأسعار السلع في الاسواق المصرية والعربية والعملات والخضروات واللحوم، لاسيما الخضروات والفاكهة قبل عيد الفطر بيوم والتي استقرت خلال تعاملات اليوم السبت، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت

وسجل سعر الطماطم ما بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

بينما سجل البطاطس ما بين 9 جنيهات إلى 16 جنيها.

وسجل سعر البصل مابين 4.5 إلى 8.5 جنيه.

كما سجلت الكوسة مابين 10 جنيهات إلى 13 جنيها.

وسجلت الفاصوليا ما بين 9 جنيهات إلى 15 جنيها .

الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و11جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 5 جنيهات و12 جنيها.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور

برتقال صيفي بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 18 و28 جنيها.

البطيخ من 8 لـ10 كيلو بين 64 و80 جنيها.