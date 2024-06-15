وكيل صحة سوهاج يشارك بمؤتمر الجهاز الهضمي المنعقد بالمحافظة

شارك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج في افتتاح فعاليات مؤتمر الجهاز الهضمي والمنعقد بمحافظة سوهاج والذي شهد حضور الدكتور محمد عبدالهادي مدير مكتب المحافظ و الدكتور أحمد فوزي نقيب الأطباء والدكتور الحسيني الجارحي مدير إدارة التدريب والمدارس و الدكتور محمد خليفة مدير مركز القلب والجهاز الهضمي ولفيف من اساتذة الجهاز الهضمي بجامعات ومستشفيات الجمهورية، ونظم المؤتمر تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وبمشاركة المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي و المناظير، وبحضور الدكتور محمد خورشيد مدير المؤسسة و الدكتور أدهم النقيب استشاري الجهاز الهضمي ود أسامة عرفة رئيس اقسام الجهاز الهضمي بجامعة سوهاج و الدكتور هيثم الأمير مدرس الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة سوهاج.

و ناقش المؤتمر جميع أمراض الجهاز الهضمي و عرض كل ما هو جديد من طرق العلاج و آليات التشخيص.

كما تم خلال المؤتمر عقد ورشة عمل تدريبية علي مناظير الجهاز الهضمي شارك بها السادة الأطباء وكذلك الكوادر التمريضية، و تعد ورشة العمل المصاحبة للمؤتمر هي الاولي من نوعها لتدريب الكوادر تدريبا عمليا علي مناظير الجهاز الهضمي.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد محروس ان مثل تلك المؤتمرات يعزز من القدرات الفنية للكوادر الطبية ويساهم بشكل كبير في تنمية المهارات والتشخيص وطرق العلاج الحديثة ونقل الخبرات .