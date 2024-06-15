صيام يوم عرفة.. نصائح مهمة للوقاية من أضرار الموجة شديدة الحرارة

تشهد البلاد اليوم، الموافق وقفة عرفات، ارتفاع شديد في درجات الحرارة، إذ تصل العظمى على القاهرة في الظل لـ43 درجة مئوية، وذلك بالتزامن مع صيام يوم عرفة، لذا تنشر "الوفد" نصائح مهمة للوقاية من أضرار الحر الشديد.

نصائح للوقاية من أضرار الموجة شديدة الحرارة

شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل.

تجنب المجهود الكبير وممارسة الرياضة.

ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون.

عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

عند الخروج من المنزل ارتداء قبعة الرأس أو استخدام الشمسية، واستخدام الكريمات الواقية من الشمس.

الحرص على تبريد الجسم من وقت لآخر، والاستحمام بماء بارد.

تناول الخضراوات والفاكهة بكثرة، والابتعاد عن الأكلات الدسمة ذات الدهون والسعرات الحرارية العالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة:- العظمى 43 والصغرى 28

الإسكندرية: العظمى 33 والصغرى 24

وادي النطرون:- العظمى 43 والصغرى 27

طنطا:- العظمى 42 والصغرى 27

شبين الكوم:- العظمى 42 والصغرى 27

دمنهور:- العظمى 39 والصغرى 26

مطروح:- العظمى 32 والصغرى 23

السلوم:- العظمى 33 والصغرى 25

سيوة:- العظمى 43 والصغرى 26

بورسعيد:- العظمى 36 والصغرى 26

دمياط:- العظمى 36 والصغرى 25

الزقازيق:- العظمى 43 والصغرى 28

المنصورة:- العظمى 42 والصغرى 27

الإسماعيلية:- العظمى 44 والصغرى 27

السويس:- العظمى 44 والصغرى 27

العريش:- العظمى 36 والصغرى 23

رفح:- العظمى 35 والصغرى 22

راس سدر:- العظمى 41 والصغرى 27

نخل:- العظمى 42 والصغرى 19

طابا:- العظمى 41 الصغرى 27

كاترين:- العظمى 35 الصغرى 18

الطور:- العظمى 38 الصغرى 26

شرم الشيخ:- العظمى 44 الصغرى 32

الغردقة:- العظمى 43 الصغرى 31

مرسى علم:- العظمى 44 الصغرى 30

الفيوم:- العظمى 44 الصغرى 27

بنى سويف:- العظمى 44 الصغرى 27

المنيا:- العظمى 45 الصغرى 30

أسيوط:- العظمى 46 الصغرى 30

سوهاج:- العظمى 46 الصغرى 31

قنا:- العظمى 47 الصغرى 31

الأقصر:- العظمى 48 الصغرى 32

أسوان:- العظمى 48 الصغرى 32

أبو سمبل:- العظمى 45 الصغرى 29

الوادي الجديد:- العظمى 47 الصغرى 29

شلاتين:- العظمى 43 الصغرى 28

أبو رماد:- العظمى 42 الصغرى 27

حلايب:- العظمى 37 الصغرى 29

رأس حدربة:- العظمى 38 الصغرى 28