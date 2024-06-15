الشرقية تطالب المواطنين بترشيد استهلاك مياه ذبح الأضاحي

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إن فريق التوعية بالشركة، أطلق حملات توعوية ميدانية استهدفت 7 مليون مواطن بعدد من قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك تحت شعار «خلي فرحة العيد تكمل» لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد وتنظيف الأضاحي، وكذلك خطورة إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها، مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال وإفساد فرحة المواطنين بالعيد، لافتاً إلى أن الحملات التوعوية تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف لتكون الخطبة الثانية من صلاة الجمعة، موحدة تتضمن التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والسلوكيات الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي، لافتا إلى أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، لافتاً إلى أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ المواطنين بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبح، بتجميعها في أكياس سميكة وإلقاؤها بالأماكن المخصصة لذلك حفاظاً على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي بنطاق المحافظة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه بضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث، وتعريفهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه ترشيد استهلاك المياه، من خلال نشر ثقافة الحد من الإسراف، وذلك في ظل ارتفاع النمو السكاني، وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل، وكذلك السعي إلى القضاء على ظاهرة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.