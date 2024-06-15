عمرو دياب يطرح أغنية "تتحبي" ويتصدر إكس

طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنية جديدة بعنوان "تتحبي" ، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيي، ميكساج وديجتال ماستر أمير محروس، جيتار شريف فهمي.

وفور طرح الأغنية تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس .

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية الطعامة عبر قناته على موقع يوتيوب ، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أحمد إبراهيم .

وفور طرحها تصدرت الأغنية تريند موقع يوتيوب وكذلك موقع إكس .

ومن ناحية أخرى يحيي عمرو دياب حفلا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم ١٥ يونيو الجاري.

وبدأت الجهة المنظمة للحفل في بناء المسرح الكبير والانتهاء من التجهيزات النهائية خاصة وان الحفل يعد الاضخم في لبنان هذا الصيف .

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلا كبيرا العام الماضي في بيروت بعد غياب طويل ، وحقق الحفل نجاحا غير مسبوق في عدد الحضور الجماهيري.

ومن جانبها أعلنت الجهة المنظمة للحفل في وقت سابق عن نفاذ جميع تذاكر الحفل عقب طرحها بساعة واحدة .

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل آخر في دبي يوم ١٨ يونيو حيث أعلنت الجهة المنظمة عن إقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في آخر حفلات الهضبة هناك.

طرح عمرو دياب حديثًا ألبوم “مكانك”، الذي مازال يتصدر قوائم الأكثر استماعًا محليًا وعربيًا على منصة الموسيقة الشهيرة “أنغامي”، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال ما يقرب من شهر من طرحه عبر المنصة.

ألبوم “مكانك” عمرو دياب:

وطرح عمرو دياب في ألبوم مكانك 12 أغنية هي: “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالاسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

ويتصدر مكانك قوائم الأكثر استماعًا محليًا وعربيًا على منصة أنغامي الشهيرة بعدد من أغاني “مكانك”.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.