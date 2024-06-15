الشرقية تتأهب لاستقبال عيد الأضحى المبارك

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، حملاتها اليومية لرفع مستوى النظافة والتجميل، وذلك في إطار استعدادات المحافظة للإحتفال بعيد الأضحي المبارك.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع الاشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامة وخاصة بمحيط المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد.

وفي هذا الإطار، تواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لرفع تراكمات القمامة من الشوارع فضلاً عن دهان وغسيل البلدورات والأرصفة، ورفع الإشغالات المخالفة من الشوارع لفتحها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لتهيئة الأجواء المناسبه أمام المواطنين والزائرين لقضاء عيد الأضحى في جو يسوده الهدوء.

وفي سياق متصل، أجرى محافظ الشرقية جولة تفقدية لإدارات الديوان العام لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على مصر قيادة وشعباً بالخير واليمن والبركات.

التقى المحافظ بموظفي الديوان العام، وتعرف منهم على الخطط والمقترحات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، والتي تنعكس على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتقط صوراً تذكارية معهم ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة الشرقية.

أكد محافظ الشرقية، ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، وإنهاء مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من نواب البرلمان ومديري الإدارات العامة بالديوان.