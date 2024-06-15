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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وفاة حارس مرمى ولفرهامبتون السابق بشكل مفاجئ

ماتيا ساركيتش
ماتيا ساركيتش

 توفي ماتيا ساركيتش، حارس مرمى نادي ميلوول الإنجليزي، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولي، وذلك عن عمر يناهز 26 عامًا.

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 وبحسب التقرير الصحيفة فإن ساركيتش توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعدما تعرض لوعكة صحية بشكل مفاجئ أثناء وجوده في عطلة، وفشلت المحاولات الطبية في إنقاذ الحارس.

 وكان ساركيتش شارك في خسارة الجبل الأسود بهدفين نظيفين أمام بلجيكا في المباراة الودية التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي واختير أفضل لاعب في المباراة بفضل أدائه المتميز

 ويذكر أن ساركيتشقد انضم إلى ميلوول في أغسطس 2023 قادمًا من وولفرهامبتون، وشارك في 33 مباراة مع الفريق.

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