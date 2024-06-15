بيطري الشرقية يوضح الشروط المُثلى لشراء أضحية العيد

أعلن اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، جاهزية المديرية لعيد الأضحى المبارك بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بتشكيل لجان مشتركة مع «مباحث التموين، وشرطة المسطحات، والرقابة التموينية، وحماية المستهلك، ومجالس المدن» لمحاربة الذبح خارج المجازر والذبح العشوائي.

وأشار إلى جاهزية 18 مجزر يدوي للعمل خلال أيام العيد داخل المحافظة؛ مزوده بـ 3 أطباء لكل مجزر حد أدنى، لافتا إلى إنه تقرر أن يتم الفحص البيطري للحيوانات قبل الذبح وتحديد المقبول منها من عدمه من حيث السن والوزن والجنس ويقبل الحيوان الذكر وزن 400 كيلو، والأنثى مستبدلة القواطع والمستكملة والخالية من العشر وغير المحمومة، ولا توجد عليها أي علامات مرضية، وبعد ذلك تتم عملية الذبح طبقاً للسنن الشرعية للذبح من حيث ذكر اسم الله على الحيوان قبل الذبح، وكذلك ترقيد الحيوان على جانبه مع مراعاة حدة شفرة الذبح، وإتقان عملية الذبح، وبعد ذلك تتم استكمال عمليات الذبح من سلخ وتجويف وتوقيع الكشف البيطري بعد الذبح والتأكيد على خلوها من الأمراض، من خلال الفحص الدقيق لجميع الاعضاء الحيوية، وكذلك لحوم الذبائح ومطابقتها والتأكيد علي صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأضاف مدير المديرية أنه يتم تشكيل لجان مشتركة من الطب البيطري وجهاز صحة البيئة لمنع الذبح العشوائي في الشوارع وتحرير محاضر بيئة ضد من يخالف التعليمات، ويتم التأكيد للمواطنين على كيفية اختيار الذبائح من خلال شرائها من مكان موثوق فيه، والتأكيد على حيوية الحيوان وسلامته بفحص منطقة الرأس من عيون تكون لامعة براق، ولايوجد فيها احتقان أو صفار أو تقرحات أو افرازات أو أي إفرازات من الأنف، وكذلك أمتلاء الذبائح وخلوها من آية أمراض.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه مدير مديرية الطب البيطري بإنهاء الإستعدادات اللازمة لإستقبال عيد الاضحى المبارك، وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة وثلاجات الحفظ، بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية، مُشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفتح المجازر بالمجان لإستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم، والتصدى لمحاولات الذبح بالشوارع.