الدقهلية تُعلن خريطة أماكن توزيع الألبان وإصدار شهادات الزواج خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية تخصيص 18 منفذا بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لصرف ألبان الأطفال خلال عطلة عيد الأضحى ، في الفترة من 15إلى 19 يونيو 2024.

ووفقاً لما حددته المديرية فإنّ منافذ صرف ألبان الأطفال في محافظة الدقهلية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، كالتالي :

المنصورة - رعاية طفل طناح.

أجا - رعاية طفل اجا.

ميت غمر - رعاية طفل ثاني ميت غمر.

السنبلاوين - رعاية طفل السنبلاوين.

تمي الأمديد - طب اسرة ابوداود.

دكرنس - دموه.

بني عبيد - كفرالصلاحات.

منية النصر - رعاية طفل ميت عاصم.

المنزلة - العزيزة.

الجمالية - عزب الجمالية.

ميت سلسيل - الكفر الجديد.

المطرية - طب اسرة العصافرة.

شربين - رعاية طفل الحصص.

بلقاس - مركز طب اسرة الشوامي.

طلخا - رعاية طفل طلخا.

نبروه - بهوت.

جمصة- السلسول.

محلة الدمنة - محلة الدمنة.

وناشدت دكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي، أولياء أمور الأطفال المستحقين لصرف ألبان الأطفال المدعمة بالتوجه إلى المنافذ التي خصصتها المديرية لصرف احتياجات الأطفال من الألبان.

وأضافت وكيل المديرية للطب الوقائي، أن صحة الدقهلية حددت وحدة طب اسرة الدنابيق ووحدة طب اسرة درين ورعاية طفل أجا لفحص وإصدار شهادات المقبلين على الزواج خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.