نقيب المحامين: استمرار عمل إدارة العلاج خلال إجازة عيد الأضحى

حرصًا من عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، على تيسير الخدمات للمحامين في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى استمرار تقديم الخدمات لهم، خلال العطلات الرسمية؛ خاصة التي تتعلق بصحتهم وسلامتهم .

ووجه نقيب المحامين، باستمرار عمل إدارة العلاج، طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، في جميع المنافذ المحددة لاستخراج خطابات العلاج بالنقابة العامة برمسيس، وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وتم توفير موظفين لإصدار خطابات مباشرة لمعامل التحاليل والآشعة المتعاقد معها عبر تطبيق الواتساب، دون تكبد المحامي عناء الذهاب للإدارة أو مقر نقابته الفرعية للحصول عليه، وبناء على ذلك يستطيع المحامي الذهاب إلى معامل التحاليل والآشعة المتعاقد معها على مستوى الجمهورية؛ بالكارنيه والروشتة للحصول على خدمته.

ويبدأ العمل خلال إجازة عيد الأضحى من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى الثانية ظهرًا، في النقابة العامة، وجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك:

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفيين، بواقع خمسمائة جنيه، وجاء نص القرار كالآتي:

قــــرار..

بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 47 لسنة 2019، يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للسادة المحامين أصحاب المعاشات ولجميع أسر السادة المحامين المتوفين بواقع 500 جنيه.



