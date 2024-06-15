أبرز بطولات وجوائز محمد صلاح في عيد ميلاده الـ 32.. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أرقام قياسية وتاريخية حققها "الفتي الذهبي مو" محمد صلاح»، بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين.

رحلة عالمية خاضها اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر حتى أصبح أحد أبرز وأهم لاعبي العالم في السنوات الأخيرة. وحجز صلاح لنفسه مكانة راسخة بين أساطير الكرة العالمية بعد مسيرة استثنائية قدمها في الملاعب الأوروبية.

الفتى الذهبي ابن نجريج والمقاولون العرب الذي فاجأ الجميع برحلة نجاح منذ اليوم الأول له في الدوريات الأوروبية وتحديدا في بازل السويسري ومرورا بعدة محطات له استقرت في ليفربول.

وخلال الرحلة الاحترافية لـ"مو" شهدت قيمته التسويقية تطورا كبيرا بعد مشوار كروي حافل بالألقاب الإنجازات على المستويين الفردي والجماعي، فقد بدأت بـ25 ألف يورو مع المقاولون العرب عام 2010 إلى أن وصلت لأكثر من 65 ملايين يورو حاليا ليصبح من أغلى لاعبي العالم.

وحصل صلاح على جوائز كبرى عديدة مع ليفربول واستطاع أن يثبت نفسه في أوروبا وتغنت به الصحف العالمية، فقد فاز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

وحصل صلاح على العديد من الألقاب الفردية طوال مسيرته، منها أفضل لاعب صاعد في أفريقيا والفتى الذهبي من الاتحاد العربي وأفضل لاعب عربي في العام، وحصل على التشكيل المثالي من الاتحاد الافريقي 3 مرات والتشكيل المثالي في كأس أمم أفريقيا عام 2017 وعام 2021 وأفضل لاعب أفريقي مرتين متتاليتين وأفضل لاعب في إنجلترا وحصل على الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي 3 مرات، وأفضل لاعب وأفضل صانع أهداف في الدوري الانجليزي وجائزة جمهور ليفربول لأفضل لاعب مرتين.

وأصبح صلاح صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب مصر برصيد 56 هدفا ويسبق النجم الأسطوري حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب برصيد 68 هدفا.