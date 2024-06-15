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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ32

محمد صلاح
محمد صلاح

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز ومنتخب مصر الأول لكرة القدم بعيد ميلاده الـ32 .

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عضو اتحاد الكرة: محمد صلاح سفير مصر في العالم

ونشرت الحساب الرسمي لنادى ليفربول عبر منصة “ إكس ”: "عيد ميلاد سعيد لملكنا المصري".

كان محمد صلاح انضم إلى ليفربول رسميًا يوم 22 يونيو 2017 في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو ، وحقق خلال مشواره مع الريدز 8 ألقاب وهم دوري أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، الدوري الإنجليزي موسم 2019 - 2020، السوبر الأوروبي موسم 2019 - 2020، كأس العالم للأندية 2020، كأس الاتحاد الإنجليزي 2022، كأس الرابطة الإنجليزية 2022 وكأس الدرع الخيرية 2023، وكأس كاراباو 2024.

 

والجدير بالذكر أن محمد صلاح سجل هدف التعادل الوحيد لمنتخب مصر في شباك غينيا بيساو في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأثنين الماضي ضمن التصفيات المؤهلة إلي كأس العالم 2026.

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