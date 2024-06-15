الداعية مصطفى حسني يكشف أفضل الأدعية والأعمال المستحبة في يوم عرفة

كشف الداعية الإسلامي مصطفى حسني، في "بث مباشر" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن الأدعية والأذكار المهمة في يوم عرفة، لمن لا يعرف بماذا يدعو الله، موضحًا الأعمال المستحبة في ذلك اليوم وهي الصيام، الصدقة مهما كان المبلغ قليل لكن ثوابه كبير، الصلاة في وقتها بالسُنَن والأذكار، الاستماع عن فضل يوم عرفة.

أذكار يوم عرفة

١ - لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المُلك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ( ١٠٠ مرة )

٢ - لا إله إلا الله ( ألف مرة )

٣ - الصلاة على النبي ﷺ ( ألف مرة )

٤ - الاستغفار ( ألف مرة )

أدعية يوم عرفة

وقال حسني أن هناك 4 أدعية مهمة في يوم عرفة وهي:

١ - أول جزء من الدعاء خاص بعلاقتك مع ربنا ( اللهُم اهدِني فيمَن هديت وعافِني فيمَن عافيت، اللهُم أبكي عيني من خشيتك، ورقّي قلبي لحُبك، وعلّمني علمًا يوصلني إليك ويُعرفني عليك .. اللهُم أعِني على ذِكرك وشُكرِك وحُشن عبادتك .. اللهُم يا مُثبّت القلوب، ثبّت قلبي على دينك ) وده كان أكثر دعاء الرسول ﷺ كان بيدعيه.

٢ - ادعي كتير لنفسك بخصوص علاقتك مع الناس وأخلاقك ومعاملتك ( اللهُم حسِّن خُلُقي كما حَسَّنت خَلقي .. اللهُم اهدِني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرِف عني سيء الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت ) وندعي كتير إن ربنا يشفينا من عيوبنا سواء كـذب أو غيبة أو نميمة وإن ربنا ينتزع العيب ده باللُطف والعافية من قلبك حتى تُشفى منه بالرحمة.

٣ - ندعي بالرزق ( اللهُم وسّع علينا في أرزاقنا حتى لا نمُد أيدينا إلا إليك ولا نتوكّل بقلوبنا إلا عليك .. اللهُم وصّل إلينا أرزاقنا بغير مهانة ولا مذلة، وسّع علينا في أرزاقنا مع تمام الستر واللُطف والعافية )

٤ - ادعي بالصحة وشفاء القلب من الأمـراض والجسد من الأوجاع ( اللهُم اشفِ أبداننا من الأوجاع والآلام واشفِ عقولنا من الحزن والمخاوف والأوهام ) وبعد كل دعاء نقول "مع كمال اللُطف والعافية عشان النعمة تجيلك من غير بلاء".