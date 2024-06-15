تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ووزارة التربية والتعليم لتطوير التكنولوجي التطبيقي

تعقيباً على احتفالية مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعي بمحافظة أسيوط، في ختام الأنشطة الطلابية، وتكريم الطلاب، والطالبات المتميزين بالمراحل الدراسية المختلفة، أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حرص جامعة أسيوط على التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم؛ لتطوير التعليم التكنولوجي، وتدريب المعلمين، والاستفادة من مخرجات الأبحاث العلمية بالجامعة، وتعميم نظام المدارس التكنولوجية التطبيقية.

مشيداً بما تشهده الدولة المصرية من نهضة تعليمية، والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية، والدولية؛ بهدف التطوير الفعلي للعملية التعليمية، وإعداد قاعدة عريضة من الباحثين، والعاملين، وتنشئة جيل من المبدعين، والمجددين في مجال التكنولوجيا؛ بما يسهم في بناء جيل من الشباب يمتلك عقلًا علميًا واعيًا نافعًا لمجتمعه، ومساهمًا في نهضة وطنه، مشيراً إلى ما تحققه الجامعة من مساحة على مستوى النشر الدولي، والاستشهادات الدولية، والحضور العالمي في مجال أبحاث التكنولوجيا.

شهد الاحتفالية؛ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ محمد النمر مدير عام التعليم الفني، والحاج صلاح ضيف الله، الشريك الصناعي، والأستاذ محمد عدلي المدير الأكاديمي للمدرسة، والأستاذ أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، و الأستاذ علي سيد وكيل وزارة العمل ، ولفيف من القيادات التنفيذية، وأولياء الأمور، وطلاب، وطالبات المدرسة.

‏‎ وأعرب اللواء عصام سعد؛ عن سعادته بحضور الاحتفالية، وسط أبنائه الطلاب الذين أثبتوا تفوقهم العلمي في مجال التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وفوزهم في الكثير من المسابقات المحلية، والدولية، مشيداً بمستوى طلاب، وطالبات مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية، والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى النهضة التعليمية التي حظيت بها محافظة أسيوط؛ في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخاصة التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية، والدولية بالمحافظة، والتي تستوعب المتميزين، والمتفوقين من أبنائنا الطلاب؛ لتخريج جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية، ومواجهة التقدم الكبير في العلوم، والتكنولوجيا، والتي تعد نموذجاً؛ لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى؛ على أهمية التكنولوجيا التطبيقية، والذكاء الاصطناعي في مجالات العمل المختلفة، لافتا إلى دور المدرسة في تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل، مشيداً بالتعاون بين وحدة نقل التكنولوجيا بالجامعة، ووزارة التربية و التعليم ، موجهًا الشكر للقائمين على الحفل، والطلاب المشاركين فيه، والمعلمين؛ لتميزهم، وتفانيهم في العمل، مشيداً بمشروعات الطلاب بالمعرض التكنولوجي.