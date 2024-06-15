ضيوف الرحمن يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة.. فيديو

أدى ضيوف بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة بمشعر عرفات.

وألقى الشيخ ماهر المعيقلي خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة، حيث أكد أن الحج إظهار للشعيرة وإخلاص في العبادة، مضيفًا أن يوم عرفة موقف عظيم تضاعف فيه الحسنات وتُغفر فيه السيئات.

وبدأ منذ صباح باكر اليوم توافد حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات من أجل أداء الركن الأعظم من الحج، وهو الوقف بعرفات.

وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، حث أمضوا يوم التروية، قبل انطلاقهم إلى صعيد جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من الحج، وفقًا لما جاء على لسان الرسول محمد "صلى الله عليه وسلم"، حينما قال: "الحج عرفة".

ومع غروب شمس يوم عرفة سينفر الحجيج إلى مشعر مزدلفة "المشعر الحرام" لاستكمال مناسك الحج، وهو ثالث المناسك المقدسة للحج.

ويحتفي المسلمون في كل أنحاء العالم، اليوم السبت، بيوم عرفة، وهو خير يوم تطلع فيه الشمس. ويصوم معظم المسلمين، عدا الحجاج على صعيد عرفات، هذا اليوم، إحياءً للسنة النبوية الشريفة.