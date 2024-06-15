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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورو 2024.. جواهر منتخب ألمانيا يكتبون تاريخًا جديدًا أمام اسكتلندا

فيرتز وموسيالا
فيرتز وموسيالا

تمكن منتخب ألمانيا من الظهور بصورة جيده أمام اسكتلندا في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" مساء الجمعة.

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يورو 2024.. ألمانيا تنهي سلسلة نحس البدايات أمام اسكتلندا

ويشارك 24 منتخبا أوروبيا في بطولة يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا، وتقام في الفترة من 14 يونيو الجاري، إلى 14 يوليو المقبل، في 10 مدن بـ7 ولايات ألمانية، مقسمة إلى 6 مجموعات، تشمل كل مجموعة 4 فرق.

 

وشهد الشوط الأول بداية بشكل رائع، مع سيطرة من الفريق الألماني، على الكرة وصناعة الفرص وما إلى ذلك، إلا أن الضيوف فشلوا في تحقيق ذلك.

 

جواهر ألمانيا يكتبون التاريخ في يورو 2024

 

احتاجت ألمانيا إلى 9 دقائق فقط لتسجيل هدفين في مرمى اسكتلندا، وافتتح فلوريان فيرتز التهديف عبر بتسديدة قوية في الدقيقة العاشرة.

 

وفي الدقيقة 19 سجل جمال موسيالا الهدف الثاني بتسديدة صاروخية بعد تمريرة فيرتز المميزة.

 

وبحسب موقع أوبتا لإحصائيات كرة القدم، أصبح منتخب ألمانيا أول فريق يسجل هدفين في مباراة واحدة، بكأس أمم أوروبا عن طريق ثنائي يبلغ من العمر 21 عاما وهما فيرتز وموسيالا.

فيرتز وموسيالا

من جانبها، قالت شبكة "سكواكا" البريطانية لإحصائيات كرة القدم، أصبح فيرتز (21 عاما و46 يوما) أصغر لاعب يسجل لألمانيا في أوروبا، يليه جمال موسيالا (21 عاما و109 أيام).  

 

وتمكن المانشافت من تحقيق رقم مميز أخرى حيث، أصبح أول فريق يسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول، باليورو مُنذ مباراة فرنسا في دور المجموعات، ضد بلجيكا في عام 1984.

 

فضلا عن ذلك، فإن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها منتخب ألمانيا 3 أهداف خلال الشوط الأول من مباراة في اليورو على الإطلاق.

 

وتم تحقيق هذا الفوز تحت قيادة جوليان ناجيلسمان، البالغ من العمر 36 عاما، وهو أصغر مدرب في تاريخ كأس أوروبا.

 

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