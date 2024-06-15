أوكرانيا تستعد لاستيراد إمدادات قياسية من الكهرباء اليوم

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، إن البلاد تستعد لاستيراد إمدادات قياسية مرتفعة من الكهرباء اليوم (السبت)، عقب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، بسبب الهجمات الصاروخية الروسية.

وتكثف روسيا منذ شهر مارس هجومها بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة على منشآت الطاقة الأوكرانية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كثير من المناطق، ولجوء الحكومة الأوكرانية إلى بدء استيراد إمدادات كبيرة من الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان لوزارة الطاقة أن أوكرانيا ستستورد 35606 ميغاواط/ ساعة، اليوم السبت، وهو أعلى من الرقم القياسي الذي بلغ 31904 ميغاواط/ ساعة، أمس الجمعة.

السفير الروسي: قرار مجموعة السبع باستخدام الأصول الروسية لاحتياجات أوكرانيا غير مشروع

أكد السفير الروسي في واشنطن "أناتولي أنتونوف"، إن قرار مجموعة السبع باستخدام عائدات الأصول الروسية التي تم الاستيلاء عليها في الغرب لتلبية احتياجات أوكرانيا هو خطوة غير مشروعة.

وأضاف أنتونوف في تعليقه على القناة التابعة للسفارة الروسية في الولايات المتحدة على تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام" :"إن قرار مجموعة السبع باستخدام عائدات الأصول الروسية لتلبية احتياجات كييف هو خطوة غير شرعية، ومن الواضح أن هناك دافع سياسي لدعم النظام المؤلم في كييف، الذي لا يهتم بمصير الأوكرانيين العاديين الذين يموتون بالآلاف في ساحة المعركة".

كما أشار السفير الروسي في واشنطن، إلى إن مجموعة السبع لا تريد تغيير الوضع في العالم، وهي تنفي انهيار النظام القائم على القواعد وتتمسك بشظاياه، حيث أن مجموعة السبع تغرق أكثر فأكثر في هاوية الأزمة الأوكرانية، التي لم يعد بإمكان الدول الغربية الرائدة الخروج منها.

القرض الذي اقترحته مجموعة السبع لأوكرانيا متوفر بأموال مسروقة

وأوضح أن القرض الذي اقترحته مجموعة السبع لأوكرانيا متوفر بأموال مسروقة، وتحاول الولايات المتحدة إجبار أقمارها الصناعية على تحمل مسؤوليتها.

وقال الدبلوماسي الروسي:"في أوروبا لا يرون خطورة السياسات الأميركية التي تحاول إجبار الأقمار الصناعية على تحمل مسؤولية قرض مضمون بأموال مسروقة، وهذا ليس قرضًا على الإطلاق، ولكنه كذبة، وستضيع الأموال في هاوية ميزانية كييف التي لا نهاية لها واليائسة، القائمة على السرقة والاختلاس".

وتابع:"ربما يكون الأمر كله مجرد تجاوز لرغبة واشنطن في التعويض عن إخفاقاتها الاقتصادية من خلال ضخ المزيد من الأموال في تجارة الأسلحة الوطنية؟".

يشار إلى أن زعماء مجموعة السبع توصلوا خلال قمة في إيطاليا أول أمس الموافق 13 يونيو، إلى اتفاق لتخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا من أرباح الأصول الروسية المجمدة حتى نهاية عام 2024.

وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسيا بنحو 300 مليار دولار بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، ومن بينها حوالي 5 إلى 6 مليار دولار موجودة في الولايات المتحدة، وأغلبها في أوروبا، بما في ذلك موقع يوروكلير الدولي في بلجيكا (حيث يتم تخزين 210 مليار دولار).

كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، إن موسكو ستتخذ على الفور خطوات انتقامية لمصادرة أصولها في الغرب، ووصفت نوايا الغرب لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا بأنها ساخرة وإجرامية.







