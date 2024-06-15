"أباظة": توزيع مساعدات مالية وعينية بـ250 ألف جنيه على الأولى بالرعاية في الشرقية

بمناسبة عيد الاضحى.

واصل النائب اللواء هاني دري أباظة، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، توزيع المساعدات العينية والنقدية لدعم محدودى الدخل على مستوى مركز ومدينة الزقازيق ومختلف مراكز محافظة الشرقية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

النائب اللواء هاني دري أباظة يقوم بتوزيع المساعدات العينية والنقدية لدعم محدودى الدخل

وتأتي هذه المبادرة من منطلق حرصه للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وإتاحة الفرصة لهم للاحتفال بالعيد فى لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم فى أول أيام عيد الاضحى المبارك متمنياً لهم عيدا سعيدا عليهم وعلى أسرهم.

حيث تم توزيع مبالغ مالية و"بونات" لشراء مواد غذائية على الأسر المستحقة بمركز ومدينة الزقازيق ومختلف مراكز المحافظة بقيمة 250 ألف جنيه، وذلك من خلال قوائم تم إعدادها بالتنسيق مع القيادات بالقري.

وخلال اللقاء، هنأ "أباظة" الأهالى بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، معرباً عن سعادته بالتواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم لإيجاد حلول فورية لها بالتعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية، ومؤكداً حرصه على التواصل الدائم والمباشر مع جموع أهالي مركز ومدينة الزقازيق، وأبناء المحافظة كافة، وأن مكتبه مفتوح دائماً لتقديم المساعدة الفورية، كما وجه الشكر والتقدير للجنة المنظمة للمبادرة برئاسة المحاسب صلاح عبد العزيز، أمين صندوق لجنة الوفد بالشرقية، وعضوية والمحاسب وليد عمر رفاعي ومحمد سويلم، ومحمد رمضان، ومحمد عمر حنضل.

وتنظم هذه المبادرة بشكل دوري من النائب اللواء "هاني دري أباظة" عضو مجلس النواب، لتؤكد حرصه على دعم ومساندة الأسر الأولى بالرعاية، وحرصه علي إدخال الفرحة في قلوبهم خلال المناسبات الدينية المباركة والاعياد.