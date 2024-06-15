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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة المجر وسويسرا في يورو2024.. والقناة الناقلة

سويسرا والمجر
سويسرا والمجر

يلقتي منتخب سويسرا الأول لكرة القدم بنظيره المجر مساء اليوم السبت على ملعب راين أنرجي في مدينة كولونيا الألمانية، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو2024”. 

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موعد مباراة المجر وسويسرا 


وتنطلق صافرة مباراة المجر وسويسرا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة المجر وسويسرا


وتنقل مباراة المجر وسويسرا في يورو 2024 بشكل حصري عبر قناة “beIN Sports HD 1 Max” بصوت محمد بركات.

والجدير بالذكر أن منتخب سويسرا يقع في المجموعة الأولي التي تضم كل من المجر وألمانيا وأسكتلندا.

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