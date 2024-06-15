بطاقات تهنئة عيد الأضحى المبارك.. نُهنئ جميع المسلمين بها في عيد الأضحى عام 2024 ونتمنى أن يجلب الخير والبركات لجميع متابعينا، نعلم أن الكثير منكم يبحث عني أجدد رسائل تهنئة للعائلة والأصدقاء بقدوم عيدالأضح،ى بعبارات جديدة وصور حديثة، لذا في مقالتنا اليوم نقدم لكم 2024 بأجمل العبارات والصور الحديثة والحصرية في مقالتنا فقط.

أجمل بطاقات تهنئة عيد الأضحى 2024 للأهل والأصدقاء:

أجمل كروت معايدة عيد الأضحى 1445 يكتب عليها أجمل التهاني والعبارات المميزة في المناسبات المختلفة ومنها عيد الأضحى المبارك؛ هي واحدة من أهم وسائل تبادل التهاني بين المسلمين، ويستعملها عادة الناس الذين يريدون إرسال تهنئة محددة لجميع الناس في هذه المناسبة؛ اختصارًا للوقت والجهد، وحرصًا على تهنئة الجميع من دون استثناء، وفي هذا المقال سوف ندرج لكم مجموعة بطاقات تهنئة عيد الأضحى وكروت المعايدة المميزة.

تهاني عيد الأضحى 2024، نقدم لكم مجموعة من أجمل صور العيد من أجل تقديم بطاقات تهنئة عيد الأضحى 2024 الآن، للأحبة والأهل والأقارب وتحميل رسائل عيد الأضحى للأصدقاء 2024 بين ثنايا كلماتها ومعايدتها الرقيقة أسمى الأماني والمباركات.

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يوم للعيد التي يستغلها المسلمون في تقديم تبريكات عيد الأضحى المبارك لأسرهم وأصحابهم وإظهار حبهم وتقديرهم لهم وخصهم بالدعاء والتمني لهم عيد سعيد مليء بالخير والبركة.

كيفية استقبال عيد الأضحى:

يستقبل المسلمون في كلّ عامٍ عيد الأضحى المبارك الذي يأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحِجّة، ويُعرَف أيضًا بـ"العيد الكبير"، وقد أجمع العلماء على أنّ اليوم العاشر من ذي الحِجّة هو يوم عيد الأضحى، ويستقبل المسلمون عيد الأضحى من خلال القيام بالآتي:

يؤدي المسلمون صلاة عيد الأضحى بعد شروق شمس هذا اليوم.

يُسَنّ ذَبْح الأضاحي بعد الصلاة؛ تقرُّباً لله -سبحانه وتعالى، وتصدُّقاً على المحتاجين.

يُسَنّ كذلك الإكثار من الذِّكر، والتهليل، والتكبير، وشُكْر الله -سبحانه وتعالى- على نِعَمه الكثيرة، وعلى رأسها التوفيق إلى اعتناق دين الإسلام، والهداية إلى الطريق المستقيم، ولزوم سُنّة النبيّ -عليه الصلاة والسلام-.

دلّت السنّة النبويّة على مشروعيّة إظهار الفرح والسرور بيوم العيد؛ للترويح عن النفوس والتخفيف عن الأبدان.

رخّصت الشريعة الإسلاميّة في الاحتفال بذلك اليوم بما يُظهر سماحة الدِّين ورحمته بالناس، شريطة ألّا تتعارض مظاهر الاحتفال مع الشريعة الإسلاميّة.

وقد ورد في السنّة النبويّة أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- كان يحبّ تمييز يوم العيد عن غيره من الأيّام؛ فرخّص للسيّدة عائشة -رضي الله عنها- أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بعد أن جعلها وراء ظهره، كما ثبت في صحيح البخاريّ عن السيدة عائشة -رضي الله عنها-: (كانَ الحَبَشُ يَلْعَبُونَ بحِرَابِهِمْ، فَسَتَرَنِي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَنَا أنْظُرُ، فَما زِلْتُ أنْظُرُ حتَّى كُنْتُ أنَا أنْصَرِفُ).