أول أيام عيد الأضحى المبارك.. حضري أسياخ اللحم المشوي

تفضل الأمهات تحضير بعض الوصفات الشهية المناسبة في أيام عيد الأضحى المبارك لأسعاد أسرتها.

وتعد وصفة أسياخ اللحم المشوي من الوصفات المحببه لدى الكبار والصغار لمذاقها الشهي والذكي.

وفي السطور التالية نقدم لكٍ طريقة تحضير أسياخ اللحم المشوي بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- للتتبيلة :

كيوي : 1 حبة (مقشر ومقطع)

البصل : 1 حبة (مفروم)

الثوم : فصّان (مهروس)

لبن زبادي : علبة (صغيرة)

الزيت : 2 ملعقة كبيرة

الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم)

العسل : ملعقة كبيرة (أبيض)

بهار اللحم : ملعقة صغيرة

طماطم : 1 حبة (مفرومة)

الخل : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

بابريكا : ملعقة صغيرة

- للتزيين :

البصل : 1 حبة (مقطع)

الطماطم الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف)

- اللحم : كيلو (مقطع مكعبات)

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخلطي كل مكونات التتبيلة وأضيفي الكيوي والخل واللحم ليجعل اللحم أكثر طراوة، ويترك اللحم في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعتين في الثلاجة.

شُكّي اللحمة في أسياخ خشب منقوعة بالماء مسبقاً حتى لا تحترق أثناء الشواء مع البصل المكعبات والطماطم الشيري المقطعة أنصاف.

على جريل ساخن مدهون بالزيت نضع أسياخ اللحم مع التقليب حتى تمام النضج.

قدمي أسياخ اللحم المشوي ساخنة بجانب أطباق المقبلات المفضلة.